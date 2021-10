forrige









Carina Dahl slått ut av «Stjernekamp» – vi anmeldte låt for låt

I aller siste hinder før finalen, snublet Carina Dahl ut av «Stjernekamp».

Publisert:

Dahl fikk litt for tøff konkurranse i sesongens nest siste «Stjernekamp», men kan likevel være stolt over å ha kommet så langt i konkurransen.

– Dette har vært over all forventning. Jeg er så stolt og glad. Tusen takk til alle som har stemt og støttet meg, sier Dahl i NRK-sendingen, etter at det ble klart at hun ikke får plass i finalen.

Hun er på ingen måte bitter.

– Dette er så greit. Jeg unner de to her en plass i finalen, sier Dahl.

Av de to finalistene, var det Alexandra Rotan som imponerte mest denne lørdagen.

Rotan leverte til terningkast fem hos VGs anmelder med begge sine opptredener, med henholdsvis storband og musikal som sjangere.

«Hennes mektige versjon av denne låten burde sendt henne rett til finalen – stemmekontrollen, innlevelsen, energien og lekenheten hennes røsker sangen ut av klisjeen og opp mot himmelen», skriver anmelder Marius Asp etter Rotans versjon av «New York, New York».

Bjørn Tomren leverte til terningkast fire med Frank Sinatra-klassikerne «You Make Me Feel So Young» og «Moon River».

For Carina Dahls del ble det to treere.

VGs anmelder Marius Asp roser Dahl for å treffe med valget av låten «I Get a Kick Out of You». «Dahl har en elegant fremtoning og hun kler overraskende godt å ha Kringkastingsorkesteret i ryggen. Men vokalmessig holder ikke dette helt», mener Asp.

Dahl avsluttet med «This Is Me» fra musikalen «The Greatest Showman».

«Det merkes at Carina Dahl tror på det hun synger, og innlevelse er et must i akkurat dette uttrykket. Dessverre rakner det hele relativt fort. Hun bommer på flere toner enn hun treffer», oppsummerer Asp i sin anmeldelse.

Seernes dom ble den samme: Alexandra Rotan og Bjørn Tomren er videre til finalen i «Stjernekamp», mens Carina Dahl er slått ut.

