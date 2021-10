TRE SKAL BLI TO: Alexandra Rotan, Bjørn Tomren og Carina Dahl kjemper om de to finaleplassene.

Bare tre igjen – vi anmelder «Stjernekamp» låt for låt

Carina Dahl, Bjørn Tomren og Alexandra Rotan kom seg videre etter joik og duett forrige lørdag. Nå skal disse tre artistene reduseres til to finalister.

Publisert: Nå nettopp

Lørdagens utfordring er storband og musikal (Hvis du gjetter at dette innebærer en dose Frank Sinatra eller to, gjetter du selvfølgelig helt riktig).

Kringkastingsorkesteret skal bidra til at dette blir en minneverdig kveld for deltakerne. Odd René Andersen og Henriette Steenstrup er dommere sammen med Mona B. Riise.

Dahl, Tomren og Rotan åpner sendingen (NRK klokken 19.50) med felles fremføring av «It’s Not Unusual», som er blitt udødeliggjort av Tom Jones siden 1965 og ble skrevet av Les Reed og Gordon Mills.

Vi får også se fjorårets vinner, Knut Marius Djupvik, fremføre sin egen låt «Ny dag».

I sjangeren storband får vi følgende fremføringer:

Bjørn Tomren med «You Make Me Feel So Young»

Carina Dahl med «I Get a Kick Out of You»

Alexandra Rotan med «New York, New York».

Deretter kommer følgende opptredener i sjangeren musikal:

Bjørn Tomren med «Moon River»

Carina Dahl med «This Is Me»

Alexandra Rotan med «Never Enough»

