GOD DRAGE DA: Victor Sotberg, angivelig ikke på «Maskorama»-settet.

Ukens låter uke 48: Nissens arbeidsvilkår, julens manglende mirakel og 2018

Ariana Grande, Ingeborg Oktober og Victor Sotberg har sneket seg inn i de utvalgte øyeblikkene fra ukens låtbunke.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Victor Sotberg og Blåsemafiaen «Når skal nissen feire jul?»

DRAGEJUL: Sotberg er muligens Dragen i «Maskorama». Eller kanskje ikke. Her er han uansett sammen med årets MGP-overraskelse Blåsemafiaen, som muligens ikke er Snømonsteret. Sammen har de et passe engasjert innspill til undrende allsang. Fundert i den barnlige empatien i når nissen skal feire jul. SFO og barnehager er nok målgruppen her. Usikker på hva arbeidsmiljøloven sier om det.

L. U: N. A – «Blå vinter»

BLÅFJELLJUL: Fransk-norske Mia Roussel er Norges Billie Eilish på flere måter. Ikke minst fordi bror Leo er med som produsent og samarbeidspartner. Her har hun laget intens og lykkeblå ballade, i det følende landskapet mellom Moyka, Aurora og Gabrielle. Vokalen kunne gjerne vært mikset litt lenger framme i bildet. Men det er veldig mye mer enn bare julemagi som vrir vokalen hennes ut og inn i klangene her.

Ariana Grande & Kid Cudi – «Just Look Up»

FRIVILLIG PARODI: På selveste julaften har Adam McKay («The Big Short», «Vice») sin lovende parodi på «Armageddon» og alle andre katastrofefilmer Netlifx-premiere. Der er både Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence og Timothée Chalamet med. I tillegg til Ariana Grande, som også leverer filmens potensielle hit. Grandios og balansert kjærlighetssvulstig, og høres mer ut som en parodi på både Mariah Carey og Ariana Grande selv. Og det er nok også poenget.

GOD 2018 DA: Ingeborg Oktobers første singel fra sitt kommende album lover meget godt.

Shawn Mendes – «It’ll Be OK»

UFRIVILLIG PARODI: «Señorita»-paret Shawn Mendes og Camila Cabello har nylig gått fra hverandre. Her er allerede Mendes sin bruddlåt. Den er smertelig til det parodisk, med Mendes som den medfølende og forståelsesfulle bruddparten. Ikke langt fra den nøkterne Instastory-posten som Cabello la ut. Bare med strykere. Greit? Nei, det er jo ikke det.

Grimes – «Player of games»

SPILLET ETTERPÅ: Nyskilte Claire «Grimes» Boucher bryr seg nok ikke så mye om eksmannens tøys med Tesla-aksjekursen på Twitter. Likevel kan man nesten ane at spilleren Elon Musk lurer i bakgrunnen her. Det er selvsagt en grov overtolkning av en søt og bitter popelektronikasak, som ikke er helt på høyde med hennes beste stunder. Men utvilsomt den beste låten som muligens er laget i Apple sitt gratisprogram GarageBand dette året.

Ingeborg Oktober – «2018»

LIVET ETTERPÅ: Kan man få energi ut av en så forferdelig personlig tragedie som et nært selvmord? Ingeborg Schistad Tiltvik tar steget bort fra delvis introvert visesang til begeistrende, ekstrovert indiepop. Med blåsere og syngende elgitar. Kyndig produsert med Anne Lise Frøkedal skapes en dynamikk mellom tekst og melodi som både er oppstemt vakker og tragisk dyp. Meget lovende albumforsmak.

GOD JUL DA: Elton John og Ed Sheeran samler inn penger til jul. Julekortet er sponset av Warner.

Motorpsycho – «ULV ULV»

ULV En ny ulverapport konkluderer at det ikke finnes norsk ulv. Gråbeinene i Motorpsycho har likevel fått oppgaven med å tonesette utstillingen til undersøkelsen. Sammen med Ola Kvernberg har de laget en Ym: Stammen-pastisj som maner på et slags ironisk teaternynorsk om at ulven må skytast. Om man bare skal høre en låt om biologisk artsmangfold i sin reneste politiserte form denne helgen så er det denne.

Benji & Banden – «Du og jeg, Sofienberg»

Påvirkningen fra Göteborg og Bergen ligger tungt over oppstemte Benji & Bandet. Timing for oppstemt Oslo-hyllest i bitende desemberkulde og gryende lockdown er dessuten mye mer riktig enn man først skulle tro. Hajkmedlem Preben Sælid Andersen har skrudd denne banden akkurat passe «janglete». Uten å gå i inspirasjonskildenes direkte ustemt og skranglete-fella.

Ed Sheeran og Elton John – «Merry Christmas»

Ed og Elton lager jul akkurat slik jul hos Sheeran og John skal høres ut. Oppstemt, glødende og passe forglemmelig. Tungt inspirert av Phil Spector (ikke ulikt en hvis Mariah Carey-låt), og generelt så sjangertro at man kan høre det noen hundre ganger uten å bli hverken inspirert eller virkelig irritert. Inntektene går til opphavspersonenes veldedige organisasjoner, så skru av volumet og la den spille på repeat på en gammel mobil i boden til Helligtrekongersdag.