CORONA-RAMMET: Coronaviruset har skapt komplikasjoner for Kiss, her fotografert under premieren på dokumentaren «KISSstory» i juni i år. Fra venstre Tommy Thayer, Paul Stanley, Gene Simmons og Eric Singer.

Kiss kansellerer konsertrekke

Coronaviruset har rammet de legendariske glam-rockerne så hardt at de nå har tatt avgjørelsen om å kansellere 12 «in residence»-konserter på Zappos Theater i Las Vegas.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Flere amerikanske medier melder dette mandag, deriblant Billboard. Arrangør Live Nation har bekreftet avlysningen, men bandet selv har foreløpig ikke kommentert årsaken til kanselleringen.

Det antas likevel at det skyldes coronaviruset. Både vokalist/gitarist Paul Stanley (69) og bassist Gene Simmons (72) testet positivt for Covid-19 i september. For bare to uker siden døde bandets gitartekniker gjennom 20 år, Fran Stueber, av viruset. Han ble 52 år gammel.

Coronasmitten til de to Kiss-medlemmene førte til at bandet måtte utsette fire datoer i september da Paul Stanley og Gene Simmons, samt flere i crewet, måtte inn i karantene i ti dager.

Etter planen skulle konsertrekken på Zappos Theater i januar - med mulighet for utvidelse til februar - være avslutningen på den amerikanske delen av «End of The Road»-turneen.

Den startet allerede i 2019, men som for alle andre turnerende artister under pandemien måtte også Kiss utsette konserter som var booket for 2020. Etter planen skal Kiss turnere Australia og Sør-Amerika våren 2022, før de kommer til Europa i juni.

Bandet har flere konserter i Skandinavia også, men foreløpig står ikke Norge på turnéplanen.

Parallellt med USA-turneen fikk dokumentarfilmen om bandet, «KISStory», sin premiere under Tribeca Film Festival i juni.