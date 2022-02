HIMMELFAREN: Tix har brukt det siste året til å lære seg å levitere på bilder.

Ukens låter uke 6: Tix, TØFL og Pusha T

Tix filosoferer om verden uten ham, TØFL filosoferer om den mørke innsiden av seg selv og Sea Change strekker seg mot å være den nye Biosphere i ukens bunke av låter.

Av Tor Martin Bøe

Tix - «Hvis jeg forlot verden»

Her overtar Andreas Haukeland Norgesrekorden i antall rimvekslinger mellom «meg» og «deg» fra Jokke og Valentinernes «Hvis jeg var deg». Skinny Days-produksjonen gjør ham friskere musikalsk, gjennom opptil flere nærnikk til Taylor Swift generelt og Dagnys «Somebody» spesielt. Teksten er i overkant tenåringsmelodramatisk for en mann som pusher 30, men følelser er nå en gang følelser. Hvorvidt Tix faktisk byr på seg selv avsløres i linjen «Si ærlig hvordan det føltes, å se meg på «Hver gang vi møtes»». Rimer dessverre ikke det heller.

TØFL - «Stirre inn i øyelokkå»

TØFL-Vokalist Hans Markus Riisdal stirrer langt inn i avgrunnen av sin egen sjel i stavangerkvartettens mektigste øyeblikk siden «Nokia 105». Og ikke bare det. Bandet gjør et kvantesprang fra ilandsproblemene som gjennombruddssingelen bar fram. Her omfavnes sykdommens vonde utenforskap i en virkelig ektefølt og klamt dansbar epikrise av discodrevet melankolsk selvinnsikt. Puh. Og joda: «Øyelokkå» rimer på «klokkå» i Rogaland. Såpass dialekt-smartness skal vi ha.

The Good, The Bad and the Zugly - «The One-Dimensional Man»

Det «første» bandet til Kvelertak-vokalist Ivar Nikolaisen er som alltid underholdende kontrære på kanten til det positivt hysteriske. Dette er en fiffig hyllest til de å ikke søke alternative spor i livet, og ikke finne det beste i alt. Men heller omfavne vanskelig, negativ tenkning og fornektelse. En litt for banal punkrockbunn gjør den kanskje mer endimensjonal enn nødvendig. Men dette må være den mest vestlandske låten noensinne, og den er ikke engang på dialekt.

Ed Sheeran og Taylor Swift - «The Joker and the Queen»

To av samtidens største artister slår seg sammen igjen, i en oppjustert versjon av den Paul McCartney/Cat Stevens-vennlige pianoballaden fra fjorårets Sheeranalbum. Swift tilfører tyngde og avanserte vokalgrep til originalen, som likevel blir ganske sjarmerende på grunn av musikkvideoen som følger opp videoen til «Everything has changed», ni år senere. Faktisk må man vel kunne stille spørsmål ved om det bare er algoritmehensyn som gjør at denne ikke var med Ed Sheerans fjorårsalbum. I så tilfelle er det i alle fall åpenbart hvem som er klovnen.

Michelle Ullestad - «Sol»

Slik kan mumlepop også løses. Michelle Ullestad forener Silja Sol og Vilde Tuvs nølende undring med en myk og dansbar variant av Moyka og Great News. Ja, det er massevis av bergenske referanser, både i stemning, klang og tekst. Dessuten: Alle som har sett hvordan solskinn virker magisk inn på bergensere bør skjønne umiddelbart hvilken deilig og episk eufori denne låten bygger seg opp til.

Portugal, The Man - What, Me Worry?

I 2017 fikk Portland-baserte og ekstremt navneklønete «Portugal, the man» en snikende, global monsterhit i 2017 med uforglemmelige «Feel it Still». Denne Alfred E. Neuman (han i Mad) -siterende førstesingelen er ikke det. Uforglemmelig, altså. Den er i det trauste indie-elektronika landskapet som Broken Bells tråkket om til en flat butikkhvetebolle ved starten av forrige tiår. Sistnevntes tre år gamle «Good Luck» er mye bedre enn dette. Og det sier egentlig sitt.

Pusha T - «Diet Coke»

Før Kanye West rotet seg ut i en Billie Eilish-anklage han ikke kan vinne noe som helst på, var han aktivt med som produsent her. De Mikke Mus-speedete soulsamplingene er så nydelig old school at det ikke kommer som noen overraskelse at de er basert på en 18 år gammel tape fra 88-keys. En nydelig driv fra samtlige involverte. Og nei: Den handler ikke om kalorifattig kokain.

Sea Change - «I Put My Hand Into A Fist»

Oslobaserte Ellen A. W. Sunde lager lavmælte lydlandskap for de som ikke kun hører på musikk hos frisøren sin. Andrealbumet «Mutual dreaming» virker å la seg inspirere og omfavne av alt fra Karin Dreijers mange prosjekter til Stina Nordenstam. Åpningslåten høres derimot som Biosphere om han aldri hadde sluttet i Bel Canto og heller klart å lokke med seg Anneli Drecker over på den hviskende siden. Den gode siden, altså.

Dronge - «Padde»

Denne åttemannsgjengen debuterte fortjent jublende i fjor med en stilsikker og fascinerende evne til å blande musikkritikerfavoritter som Neu! med Fela Kutis arvtagere. Her lener de seg mot en blanding av Motorpsycho og Underworld uten å miste verken en takt eller humøret. «Padde» er det endelig beviset på at ruglete, vekslevarme virveldyr er det kuleste som finnes. Og at antall lyttere på Spotify noen ganger er omvendt proporsjonalt med kvalitet.