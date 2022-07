SOLSTIKK: Subwoolfer var ganske fornøyd med årets sommerbilde. Keith til venstre.

Ukens låter uke 26/22: Subwoolfer, Big Bang og Cardi B

Ny frukt fra måneulvene, ny gledesmelding fra Storbritannia og rene akustiske burns for pengene fra Resa Saffa Park er noe av det man kan bruke ørene på i den første julihelgen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Subwoolfer – «Melocoton (The Donka Donk Song)»

Ferskenens funksjon i popen omfatter blant annet både Prince sin metafor for kvinner, Justin Bieber sin låt om weed og Bibelen, samt electroclash-heltinnen Peaches. Som vel egentlig synger om det meste av det forannevnte. Nå følger de gule Eurovision-ulvene opp bananen med ferskenhyllest. En bevisst lite hårete elektropoplåt med et refreng som prøver å være allsangaktig hjerneklistrende med et nikk til Prince’s frekkhet. Men det er virkelig forglemmelig. For øvrig bør de som er besatt av hvem som er bak maskene kanskje gå gjennom norske fruktimportører. Helst før neste låt kommer ut. Vi risikerer at det blir en cover av Røyksopps «Eple».

Yungblud – «Don’t Feel Like Feeling Sad Today»

Dominic Richard Harrison jobber seg gjennom den britiske historien. Tidligere har den snart 25 år gamle briten fremstått mer som en ung Billy Idol enn seg selv. Her er han tettere på den mer intense popen fra sin egen barndom, altså tidlig 2000-tall. Samtidig som det mer enn snuskes i New Order-riff og annet åttitallsknask. I en akkurat passe smart låt som gir stadioncrescendo en ikke flunkende ny, men i alle fall ganske gledelig dimensjon.

Resa Saffa Park – «Bitre Miner»

Theresa Frostad Eggesbø har for et øyeblikk latt de internasjonale ambisjonene ligge. «Bitre Miner» er en nærmest perfekt oppbruddslåt med Cat Power-klang – på sinnanorsk. «Du virker 12 år, til tross for ditt skjegg» er bare en av flere først litt naive, men deretter ganske solide burns som kunne løftet både No. 4, deLillos og Marion Ravn. Hvis man absolutt skal sammenligne med noen.

SOLSIKKE: Resa Saffa Park var ganske fornøyd med klassebildet sitt.

Grim Pil – «Zarathustra»

Trønderske Alexander Sagmyr har et ekstremt høyt tempo. Knappe to måneder etter debutalbumet, som fulgte opp tre EP-er, har han gitt ut tre singler til. På «Zarathustra» har den passe anonyme no30 (som har produsert Vaular og Ferrari sin «Panorama» gitt ham et av den mer nydelig og intenst melankolske beatene jeg har hørt i år. Grim Pil har holdt på så lenge med den helt unike Anticon-stilen sin at det nesten er et lite mirakel at ikke flere har fått ørene opp for ham. Det kan vi gjerne gjøre noe med denne sommeren.

Bigbang – «Summercrush»

Victoria Hillestads perlende vokal mot Grenis passe mildt grinete stemme og vare gitar repliserer virkelig tittelens løfte om sommerkjærlighet. Den er ikke «drifting away» som Travolta og Newton-John synger, men snarere smidig viftende inn i et sommersløvt sinn. «Summercrush» sniker seg fra å være en perfekt sommerpoplåt til å bli slurkete støyende gitar i nesten et halvt minutt på slutten. Litt mye i en låt som knapt runder fire minutte? Det er i alle fall noe som tør å være seg selv. Og dessuten minner Bigbang mer og mer om bassist Nikolai Hængsle sitt sideprosjekt «Band of Gold».

Daphni – «Cloudy»

Apropos sideprosjekt. Her skaper Dan Snaiths sideprosjekt til Caribou melodiøs Detroit-techno. Syv minutter med solfaktorvennlige beats og et pianodrevet tema som er akkurat så overskyet som tittelen antyder. Magisk, vemodig og hundre prosent norsk sommer.

SOLSKINN: Cardi B. i et solskinnende øyeblikk, lenge før «Hot shit».

Ren-Tan-Gen – «Apparently»



Bergensbaserte Daniel Torkelsen står bak det som i teorien er et enmannsband for soveromsstudio. Han bygger drømmende pop i samme kategori som produsent Robert Jønnum har vært med på å løfte fram helt siden Ai Phoenix. Hundre prosent mindre introvert. De som har et godt bongoøre hører selvsagt at det er Boy Pablo som trakterer perkusjonen i bakgrunnen. Alle andre vet det i alle fall nå.

Calvin Harris og 21 Savage – «New Money»

Hvis du bare skal høre en rolig discobasert låt med mumlete vokal denne helgen, er 21 Savage overlappende bidrag oppå dette ganske generisk seige syttitallsbeatet til Calvin Harris det beste du kan få. Alle bitene er riktige. Til og med den bisarre gitarsoloen. Eller, forresten.

Cardi B., Ye og Lil Durk – «Hot shit»

Cardis flyt legger seg mot Sweetie og Doja Cat-samarbeidet «Best Friend» og Drakes «NonStop». Tay Keith-beaten får en til huske om at dette er en låt som opprinnelig er eldre enn «WAP» (2020) og generelt passe 808-uinspirert. Ye sitt vers er derimot like dele overraskende sammenhengende, merkelig innmikset og skremmende dumt :«A silent movie with no words» – som i motsetning til hva da? Her har noen hatt særdeles late dager på jobben.