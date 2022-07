ARTIST: Victor Leksell under P3 Gull i Göteborg i 2020.

Victor Leksell gir ut låt med sin avdøde venn Einár

Før den 19 gamle rapperen Nils «Einár» Grönberg ble skutt og drept i Stockholm i fjor, laget han og Victor Leksell (25) en sang sammen. Fredag slippes den.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det melder svenske Expressen tirsdag kveld.

Einar, som egentlig heter Nils Kurt Einar Grönlund, ble skutt og drept i Hammarby innsjøby i Stockholm i oktober. Rapperen slo igjennom allerede som 16-åring. Han fikk en stor hit i Sverige med låten «Katten i trakten» i 2019, samme år slapp han debutalbumet «Första klass», som gikk rett til topps i Sverige.

Etter hans død la Leksell ut et bilde av han og Einár på Instagram, og skrev følgende om sorgen for sin avdøde venn:

«Forbanna nisse min elskede venn. Det skulle ikke slutte sånn her. Jeg vet at du ville bort bror. Vi pratet om at du ville kjøpe hus i Kungsbacka med familien og at du endelig hadde endret mening fra kjøpe en Rolls-Royce til å kjøpe en XC40 haha. Jeg kjente meg som en stolt storebror».

Den svenske artisten skrev også om sangen han og Einár har laget sammen, men som da enda ikke var gitt ut.

«Når du og jeg snakket, var det ingenting annet enn skapelse og musikk. Vi ville at alle skulle høre den fine, jævla sangen du og jeg har laget og prøvd å komme oss ut i et år. Vi lengtet etter å stå der på en festival og synge den sammen», fortsatte han.

DØD: Einár som tar imot prisen «Årets låt» under P3 Gull i Göteborg i 2018.

«Min elskede venn. Hvil i fred. Vi sees på den andre siden», avsluttet Leksell teksten under bildet.

Sangen som slippes ut fredag heter «Min låt». På Spotify har Leksell i underkant av to millioner månedlige lyttere.