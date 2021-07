SIER OPP: Tokyo 2020 bekrefter at de har godtatt Oyamadas oppsigelse. Her er han avbildet i 2006. Foto: Kyodo News

OL-komponist trekker seg etter kommentarer om mobbing

Musiker Keigo Oyamada har trukket seg som komponist for åpnings- og avslutningsseremonien for Tokyo-OL. Avgjørelsen kommer etter at uttalelser fra 90-tallet begynte å sirkulere på nettet.

Publisert: Nå nettopp

Mandag bekreftet Tokyo 2020 at de hadde akseptert Oyamadas forespørsel om å trekke seg.

– Arrangørkomiteen i Tokyo 2020 mener at Oyamadas handlinger var helt uakseptable, skriver de.

– I lys av hans oppriktige unnskyldning, uttrykte vi at vi var villige til å tillate Oyammada å fortsette arbeidet sitt med forberedelser i den korte tiden fram til åpningsseremonien. Men vi har nå skjønt at denne avgjørelsen var feil, og vi har akseptert hans oppsigelse.

Ifølge CNN har Keigo Oyamada, også kjent under artistnavnet Cornelius, møtt mye motbør på sosiale medier etter at uttalelser han kom med i den japanske magasinet Rockin’On Japan på 90-tallet ble delt i på nettet.

Der skal han ha fortalt at han mobbet skolekamerater med funksjonshemninger.

Fredag gikk han ut og beklaget uttalelsene:

– Jeg beklager fra dypet av mitt hjerte at mine utsagn og handlinger har såret mine klassekamerater og deres pårørende, skrev han på sin hjemmeside.

– I skolen, hvor man skal skape gode minner, har jeg har ikke vært en god venn, og må ta ansvar, fortsatte han.

Samtidig påpekte han at artikkelen som først omtalte mobbingen inneholdt noen feil, og at han ikke hadde fått tilsvar før den ble trykket.

På mandag skrev han på Twitter at han tilbød å trekke seg, og senere samme dag bekreftet OL-arrangøren at de hadde akseptert tilbudet.

De opplyser at Oyamadas musikk likevel ikke vil bli benyttet under seremonien.

Mandag beklaget Oyamada på ny:

– Jeg takker for tilbakemeldingene, og tar dem seriøst. Jeg håper å gjenspeile dem i mitt tankesett og handlinger fremover.

Flere skandaler

Frafallet av komponist bare dager før åpningsseremonien er bare siste del av en rekke utfordringer for arrangøren.

Foruten utsettelse på grunn av pandemien og nylig flere covid-19-positive deltagere, trakk den kunstneriske lederen for seremoniene seg i mars etter at han hadde kommet med nedsettende kommentarer om en kvinnelig underholdningsartist.

OL-toppen Yoshiro Mori trakk seg i februar etter at sexistiske kommentarer kom fram i lyset.