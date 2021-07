STJERNEPRODUSENT: Magnus August Høiberg, også kjent som Cashmere Cat, har skrevet og produsert sanger for og med flere av verdens største artister. Foto: Privat

Magnus Høiberg bak monsterhit: − Merkelig følelse

Justin Bieber og The Kid Larois «Stay» har gått rett til topps på hitlistene i flere land. Bak låten er norske Magnus August «Cashmere Cat» Høiberg.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har bare hatt ett par låter før som umiddelbart har hoppet til første plass på denne måten. Sist gang var Shawn Mendes og Camilla Cabellos «Señorita», skriver Magnus August Høiberg i en e-post til VG.

Den norske artisten og produsenten, også kjent som Cashmere Cat, er tungt involvert i hiten «Stay» av Justin Bieber og The Kid Laroi – som siden 10. juli har toppet Spotifylisten i Norge og en rekke andre land.

Globalt ligger låten som nummer to, og blir kun slått av Måneskins «Beggin’».

Med låten har Bieber også skapt historie ved å være den yngste soloartisten med 100 låter på Billboard Hot 100, da «Stay» gikk rett inn som nummer tre på listen.

– Det er en merkelig følelse å se en låt du har slavet over og pirket på i månedsvis resonnere med hele verden på en så umiddelbar måte. Og stas at den gjør det så bra i Norge også, da får mamma og pappa noe å poste på Facebook om, sier Høiberg.

ARTISTER: Justin Bieber og stjerneskuddet The Kid Laroi har gjort stor suksess med «Stay». Foto: AP og Sony

– Takknemlig

Dette er ikke første gang produsenten fra Halden har skrevet og produsert sanger for og med flere av verdens største artister. Han har tidligere jobbet med artister som Ariana Grande, Kanye West, Britney Spears og The Weeknd.

Høiberg forteller at demoen av «Stay» ble til uten ham for over et år siden.

– Første gang jeg hørte den visste jeg det var en stor hit umiddelbart. Jeg kom inn siste par månedene før utgivelsen for å ferdigstille låten, og da la jeg også til Justin Bieber-verset, skriver han og legger til:

– Jeg er veldig takknemlig ovenfor de andre produsentene som stolte på meg nok til å overlevere demoen til meg og la meg gjøre ferdig låten på min egen måte.

Magnus August Høiberg kommer fra Halden, men har de siste årene hatt sitt virke USA. Foto: Privat

– Mer produsent enn artist

Høiberg har de siste årene hatt sitt virke i USA. I tillegg til å være produsent har han som nevnt en solokarriere under artistnavnet Cashmere Cat, og gitt ut to album.

Men om fansen kan forvente ny musikk fra Cashmere Cat med det første, er usikkert.

– Akkurat nå er jeg mer produsent enn artist, særlig etter covid stengte ned all livemusikk i USA. Jeg bruker mindre tid på turné, og mer i studio.

Det at turnélivet ble satt på pause, har også gitt han mulighet til å gjøre helt andre ting.

– Det har gitt meg mer tid til alt annet i livet! Lærer meg å lage japansk mat med en donabe (fancy japansk steamer), og går på fjelltur i Californias nasjonalparker.

MEDIESKY: Cashmere Cat (t.v.) på rød løper før Grammy-utdelingen i 2017, sammen med sin musikalske makker Benny Blanco, som også er med på «Señorita». Foto: MARIO ANZUONI

Høiberg har flere ganger vært nominert til Spellemannprisen. I 2016 og 2019 vant han for årets produsent, og i 2017 vant han i kategorien «popsolist».

Gjennom karrieren har Høiberg stilt opp i få intervju, og på offisielle promobilder skjuler han ofte ansiktet.

– Jeg har alltid vært sjenert. Helt siden jeg begynte som artist har jeg skjult ansiktet mitt, ikke ønsket å gjøre intervjuer, gjemt meg bak andre artister ... Jeg tror du kan si at jeg har vært redd, skrev han selv på egne kanaler i 2019.