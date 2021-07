I HARDT VÆR: Marilyn Manson, her på en konsert i Los Angeles i desember 2019. Foto: Richard Shotwell / Invision

Marilyn Manson løslatt mot kausjon etter spyttekrangel

Marilyn Manson (52) meldte seg i hemmelighet for politiet for en uke siden.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Politiet i New Hampshire utstedte for halvannet år siden en arrestordre på «sjokkrockeren», uten at han skal ha meldt seg. Men nå er det gjort.

2. juli møtte Manson opp hos politiet i Los Angeles, som skal ha fått arrestordren oversendt. Manson bor nemlig i L.A.

Den aktuelle saken har ikke sammenheng med de mange andre alvorlige anklagene som er blitt fremsatt mot musikeren i år, nemlig at Manson skal ha forgrepet seg og trakassert kvinner i en årrekke. I stedet er stridens kjerne en hendelse som skal ha funnet sted under en konsert i New Hampshire i august 2019.

Skal ha spyttet på kvinne

Manson skal ifølge siktelsen ha spyttet og snytt seg på en kvinnelig videofotograf.

I slutten av juni ble det klart at Manson omsider hadde gått med på å melde seg, og at det ville skje innen kort tid.

Artisten har imidlertid klart å oppsøke politiet uten at offentligheten fanget det opp der og da. Fox News får nyheten bekreftet fra politiet i Gilford.

De kan også opplyse at Manson, som egentlig heter Brian Warner, ble løslatt mot kausjon etter avhør. Størrelsen på kausjonen er ikke kjent.

Betingelsene for løslatelsen er at Manson ikke begår kriminelle handlinger, og at han møter opp til alle rettsmøter han pålegges. Han må opplyse om alle eventuelle adresseforandringer innen 24 timer, og han forbys å ta kontakt med fornærmede i saken.

Videre saksgang skal ifølge Fox News foregå i New Hampshire. Manson skal ha fått en dato for neste høring, men denne er ikke kjent.

Mansons apparat har ikke besvart Fox’ sine henvendelser.

Større etterforskning

Manson er fra før under etterforskning av føderale myndigheter for andre forhold. «Game of Thrones»-skuespiller Esmé Bianco (39) har saksøkt ham for seksuell, fysisk og emosjonell mishandling i perioden 2009–2011.

Selv nekter Manson konsekvent for anklagene.

Snøballen begynte å rulle da Mansons eksforlovede, skuespiller Evan Rachel Wood (33), i januar ut med anklager om vold og seksuelle overgrep.

Siden har flere stått frem med beskyldninger, deriblant Mansons tidligere assistent, som har saksøkt ham for trakassering og for å ha forgrepet seg på henne.

Mansons manager, bookingbyrå og plateselskap har droppet sine samarbeid med 52-åringen, og han har fått fyken fra flere TV-prosjekter.

Etter at han gikk ut på Instagram 2. februar og omtalte beskyldningene fra eksen som «grusomme forvrengninger av virkeligheten», har Manson ikke lagt ut noen nye poster.