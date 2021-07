GRAMMY AWARDS: Dua Lipa opptrådte under musikkgallaen i Los Angeles i mars. Foto: KEVIN WINTER / The Recording Academy

Dua Lipa saksøkt for å ha «stjålet» bilde av seg selv

Britiske Dua Lipa (25) føyer seg inn i rekken av kjendiser som har gått på en smell etter å ha postet et paparazzi-bilde.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Selv om popstjernen selv figurerer på det aktuelle bildet, betyr nemlig ikke det at hun har retten til å bruke det.

Billboard og BBC skriver om at bildebyrået Integral Images nå har saksøkt Dua Lipa for et bilde de skal ha tatt av henne på en flyplass i februar 2019.

Lipa skal selv ha lagt ut dette bildet på sin egen Instagram fire dager senere.

Krever 1,3 mill

I det åtte sider lange søksmålet, som er sendt inn til retten i California av advokat Craig Sanders, står det at «saksøkte uten tillatelse eller autorisasjon aktivt har kopiert, lagret og/eller presentert klagers bilde på kontoen», og at dette er gjort «vel vitende om at det er i strid med amerikansk lov og rett».

Integral Images legger også vekt på at artistens konto er en markedskanal med det formålet å tjene penger. De krever 1,3 millioner kroner i oppreisning fra 25-åringen og forlanger en ordentlig høring med jury.

VANT: Dua Lipa vant for beste popalbum under Grammy Awards – for «Future Nostalgia». Foto: KEVIN MAZUR / The Recording Academy

Ifølge fotografiretten er det normalt den som har tatt bildet som eier rettighetene. Personen som er avbildet kan imidlertid ha rett til å stille krav rundt publisering eller bruk av bildet.

Hverken fotobyrået eller Dua Lipa-leiren har besvart Billboards og BBCs henvendelser i forbindelse med saken.

Uansett – det aktuelle bildet ligger ikke lenger på hennes Instagram, så søksmålet har lagt ved et skjermbilde. Høsten 2019 slettet nemlig Dua Lipa hele Instagram-kontoen for å «bevise at sosiale medier ikke er ekte».

Sommeren 2020 opprettet hun imidlertid en ny konto, der hun poster flittig.

Popartisten er ikke den eneste i bransjen som har havnet i hardt vær på denne måten,. Andre superstjerner som er blitt saksøkt av samme grunn, er Jennifer Lopez (51), Ariana Grande (28) og Justin Bieber (27).

I 2016 falt Rihanna (33) for fristelsen til å dele et bilde en VG-fotograf hadde tatt under hennes Oslo-besøk. Den saken endte imidlertid ikke i retten, selv om VG tok kontakt og ba henne kreditere fotografen.