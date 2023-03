RAPPER: Tekashi 6ix9ine, her på scenen i Italia i 2018.

Tre arrestert etter angrepet på Tekashi 6ix9ine

Politiet i Florida har pågrepet tre menn, mistenkt for å stå bak det voldsomme angrepet på Tekashi 6ix9ine (26) for litt over en uke siden.

New York-rapperen ble banket opp og alvorlig skadet inne i en badstu på et treningssenter i Florida. Gjerningsmennene har siden vært på frifot.

Nå melder politiet i Palm Beachs County på Twitter at tre menn ble arrester torsdag kveld. Alle tre befinner seg nå i varetekt.

Mennene er 23, 25 og 43 år gamle, skriver Variety.

Tekashi 6ix9ine, som egentlig heter Daniel Hernandez, måtte fraktes til sykehus etter hendelsen.

Rapperens advokat har tidligere uttalt til amerikanske medier at angrepet var umotivert. Tekashi skal ha forsøkt å forsvare seg.

Rebell

Artisten har selv vært i klammeri med loven. I 2019 ble han dømt til to års fengsel for blant annet utpressing og våpenkriminalitet.

Etter løslatelsen skal han ha gjort en stor livsstilsendring.

26-åringen har besøkt Norge flere ganger, første gang sommeren 2018, på Sentrum Scene i Oslo. Han er kjent for låter som «Gummo», «Billy», «Keke» og «Rondo».

Se dokumentaren om 6ix9ine her:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post