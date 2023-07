POPSTJERNE: Jessica Simpson, her i Los Angeles i september i fjor.

Jessica Simpson såret over vektkritikk

Jessica Simpson (42) har det siste året måttet tåle masse spekulasjoner om sin vektnedgang. Nå letter hun hjertet.

Sangeren deler ofte bilder av seg og familien på Instagram, og i kommentarfeltene har det strømmet på med kommentarer og spekulasjoner om det mange mener er sykelig undervekt.

Nå har trebarnsmoren stilt opp i et stort intervju med bladet Bustle, der hun også poserer på mange bilder.

Nekter

Simpson får spørsmål om ryktene som blant annet har gått ut på at hun bruker diabetesmedisin for å gå ned i vekt.

– Herregud, det gjør jeg ikke. Det er snakk om viljestyrke, sier hun.

Popstjernen innrømmer at kritikken og spekulasjonene går inn på henne, selv om hun prøver å koble det ut.

– Skal jeg la alt det negative tappe meg? Nei, det er jeg for gammel til. Og jeg har for mye selvinnsikt for tiden til at jeg vil la det skje. Men det betyr ikke at det ikke sårer meg, sier hun.

Da Simpson ga ut selvbiografi i 2020, innviet hun leserne i psykiske lidelser, samt avhengighet av både alkohol og piller. Hun forklarer at vekten bar preg av det den gangen.

– Ønsker folk at jeg skal begynne å drikke igjen? Det var nemlig det jeg gjorde da jeg var tyngre. Eller vil de at jeg skal bli gravid igjen? Det tåler ikke kroppen min.

HØYGRAVID: Jessica Simpson, her med yngstebarnet i magen i 2018.

Simpson, som måler 161 cm på sokkelesten, har i alle år vært åpen om at hun har strevd med vekten. Hun har blant annet vært talskvinne for organisasjonen Weight Watchers, som hjelper mennesker med overvekt.

I 2019 snakket forklarte hun at hun hadde gått ned 45 kilo etter sitt tredje svangerskap.

Simpson entret rampelyset som barn – i «Mickey Mouse Club» – og var i tenårene da hun slo gjennom for fullt som popartist. Siden har hun slått seg opp som forretningskvinne, blant annet innen motedesign.

– Jeg er heldig som har vært i alle størrelser. Det er bra for merkevaren min, siden jeg forstår andre kvinner, sier hun til Bustle.

FAMILIE: Jessica Simpson, ektemannen Eric Johnson og deres tre barn på bokslipp i New York i 2020.

