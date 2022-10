TIL NORGE: Blink-182 kommer til Norge på sin kommende verdensturné. Fra venstre Tom DeLonge, Mark Hoppus og Travis Barker, som for øvrig også er Kourtney Kardashians ektemann.

Gjenforent Blink-182 til Norge

Punkpop-legendene spiller i Oslo Spektrum den 14. september neste år.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tom DeLonge, Mark Hoppus og Travis Barker har holdt det gående siden 1992 og ble mot slutten av det tiåret en av de fremste eksponentene for pop-punk-bølgen som dominerte i denne perioden.

Det store gjennombruddet kom i 1999 med tredjeplaten “Enema Of The State” som inneholdt de tre hitsinglene “What’s My Age Again?”, “All The Small Things” og “Adam’s Song”.

Trioen har solgt rundt 50 millioner plater, men har også vært gjenstand for indre strid som har ført til at bandet i perioder har ligget nesten brakk. Blant annet har Mark Hoppus sluttet i bandet to ganger, samt gått gjennom en tøff kreftsykdom, men er nå tilbake igjen.

Tilbake er også Tom DeLonge som mange regner som bandets grunnlegger. Han forsvant fra gruppen i 2015, men det skal ha vært etter Hoppus’ kreftsykdom at de tre begynte å snakke sammen om nok et forsøk på verdensmarkedet.

Blink-182 ble dannet da DeLonge i sin tid ble utvist fra skolen på grunn av fyll og måtte flytte til en annen skole. Der traff han bandets første trommis, Scott Raynor, og resten er – som man sier – rockhistorie.

Travis Barker overtok som bandets trommis i 1998, da Raynors alkoholproblemer tok overhånd og han ble sparket fra Blink-182.

Barker opparbeidet seg raskt et rykte som en av sjangerens beste trommiser. Travis Barker skulle også omgi seg med en rekke andre kjente mennesker i periodene da bandet lå nede, blant annet gjennom MTV-realityen «Meet The Barkers» med sin daværende kone Shanna Moakler i 2004.

Men aller mest, selvfølgelig, har han de siste årene vært mest i rampelyset som ektemannen til Kourtney Kardashian.

Travis Barker overlevde så vidt en stygg flyulykke i 2008 da flyet han satt i punkterte under takeoff og krasjet inn i en jordvoll. Ulykken tok livet av fire mennesker, og den førte – naturlig nok – til at Barker lenge var dypt skeptisk til å sette seg i et fly igjen.

Men nå skjer det, etter lange samtaler med Tom DeLonge og Mark Hoppus; en større verdensturné som sveiper innom Norge i september 2023.