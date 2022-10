Chris Holsten i Oslo spektrum lørdag kveld.

Konsertanmeldelse: Chris Holsten, Oslo Spektrum: Chris på hjemmebane

Likandes artist kjemper mot sitt eget låtmateriale.

Etter overbevisende runder i coverprogrammene «Stjernekamp» og «Hver gang vi møtes» ble Christoffer Holsten et uvanlig godt eksempel på at god, gammeldags lineær-TV fortsatt kan skape vaskeekte popstjerner her til lands.

Høydepunktet i karrieren hans er da også en coverlåt. «Hvis verden» – den norske gjendiktningen av den langt fra like magiske «If the World Was Ending» – er selvhjelpspop på sitt mest uimotståelige, godt hjulpet av den eksepsjonelle duettpartneren Frida Ånnevik.

Sangen mottok fortjent Spellemannprisen for årets låt i det kompliserte året 2020. Om Holsten fortjente samme pris for den pompøse balladen «Smilet i ditt eget speil» året etter, er en annen og større diskusjon.

Uansett: Det er den norskspråklige, folkelige og trøstende Chris Holsten som har solgt ut Oslo Spektrum denne oktoberlørdagen, ikke den hakket frekkere r & b-artisten som tross alt bygde fundamentet for lillestrømlingens karriere.

Man kan saktens diskutere hva det innebærer å selge ut Spektrum i 2022. Karpe gjorde det som kjent ti ganger. Ballinciaga-konserten forleden opplevdes til sammenligning glissen, mens podkasten «Berrum & Beyer snakker om greier» kun trengte tre dager på å kvitte seg med billettene til et show neste høst.

Chris entrer scenen til bilder av at Chris entrer scenen. Åpningsminuttet av «Slå hjerte, slå» er majestetisk, men Holstens akilleshæl – tilbøyeligheten til å selge låtene i minst like stor grad som han synger dem – gir seg tidlig til kjenne.

«Høyt over havet» lider under samme friskus-syndrom. «Jeg har ingenting å gi», synger han på Tom Petty-aktige «Usårbar», men et utsøkt tvillinggitarparti motsier ham kjærlig og grundig.

Allsangen melder seg først under «Bare når det regner», men stemningen er meget god fra start til slutt – også under den lett MGP-aktige «Wish I Never Met You».

Det er masse å beundre og glede seg over ved Chris Holsten i storformat. Han synger Odd Nordstogas «Ein farfar i livet» akkurat så vakkert som den fortjener.

«Hvis verden», med Ånnevik som selvsagt gjest, er en klokkeren klassiker – en låt som vil overleve, helt enkelt, og som kommer i en spinnvilt vakker drakt denne kvelden. 80 – tallskyssede «Pust pust pust» er et friskt, eh, pust, den også.

Når kvelden likevel ikke når helt opp mot de aller største i Oslo Spektrum, handler det til syvende og sist om låtmateriale. Litt for mange av Holstens ferske sanger høres ut som Sondre Justads b-sider, mens de eldre låtene kun unntaksvis makser ut potensialet i r & b-sjangeren.

Det er likevel grunn til å mistenke at mannen er på rett spor. Og det falt seg lett å kose seg denne lørdagen i Spektrum, tross nevnte reservasjoner.