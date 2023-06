MONOKROMPRINSER: Queens of the Stone Age har skåret det meste ned til beinet på sin nye plate – inkludert fargeskalaen på pressebildet.

Plateanmeldelse: Queens of the Stone Age – «In Times New Roman… »: Harde tider

Et av de siste farlige rockebandene er i et olmt humør på sitt nye album.

Med et mulig unntak av Greg Dulli (The Afghan Whigs, The Twilight Singers) og avdøde Mark Lanegan, er ingen sangstemmer i den moderne rocken mer innsmigrende og sjelfull – og samtidig truende – enn Josh Hommes.

Det er imidlertid bare en liten del av appellen til Queens of the Stone Age (heretter QOTSA), som har vært konsistent briljante siden den selvtitulerte debuten fra 1998.

Selv om ikke alle platene har gjort like stort inntrykk som bandets to udiskutable mesterverk, «Rated R» (2000) og «Songs for the Deaf» (2002), har bandets uttrykk for lengst blitt en egen sjanger – en suveren miks av blues-, stoner-, glam-, kraut- og hardrock.

Når de nå er tilbake med sitt åttende studioalbum, er det etter noen bratte år for Homme, der den veldokumentert skitne skilsmissen med Brody Dalle og en kreftdiagnose utgjør noen av nedturene.

Det mer enn anes som et bakteppe for musikken: Melodiene er skåret ned til beinet, og tilløpene til dans på den Mark Ronson-produserte forgjengeren «Villains» (2017) er erstattet med gretten, yppete og riffsterk rock hvis fremste appell er hvor tøft det hele låter.

«In Times New Roman… » er en like deler kryptisk og pirrende platetittel, og mange av låttitlene ser den og høyner («Obscenery», «Paper Machete», «Carnavoyeur», «Emotion Sickness»).

Flere av tekstene lar seg lese som bitre oppgjør med Dalle, men Homme har også funnet plass til nihilistiske gullkorn av mer generell karakter: «Every living thing will die/ From the king of the jungle to butterfly/ The only sin is waiting too long».

Disse ti låtene gjør seg aller best som en sammenhengende lytteopplevelse, selv om «Carnavoyeur» og «Emotion Sickness» skiller seg ut med sine ekstra drypp av melodiøsitet.

De internasjonale anmeldelsene er hittil blandede, og «In Times New Roman…» er nok noen knepp for kantete og hermetisk til å skaffe QOTSA særlig mange nye fans.

Liker du bandet fra før, er det imidlertid bare å sparke i gang helgen ved første anledning.

BESTE LÅT: «Emotion Sickness»

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post