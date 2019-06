I SORG: Artisten Granger Smith og hans kone Amber under Academy of Country Music Awards tidligere i år. Foto: Reuters/NTB Scanpix

Countryartist knust: Sønnen (3) døde i tragisk ulykke



Torsdag kveld meldte countryartisten Granger Smith, også kjent for hans alter ego Earl Bibbles jr., at hans yngste sønn River (3) er død etter en tragisk ulykke.

Artisten la ut bilde av seg selv og sønnen til sine rundt 750.000 følgere på Instagram.

– Vi har mistet vår yngste sønn, River Kelly Smith, etter en tragisk ulykke og til tross for at legene gjorde sitt beste, sto ikke livet til å redde, skriver han.

Han skriver ikke noe om hva slags ulykke det er snakk om.

– «Riv» var spesiell. Alle som møtte han følte det med en gang. Gleden han ga våre liv kan ikke uttrykkes, og hans minne vil for alltid være i våre hjerter, fortsetter han.

Videre forteller han at familien har bestemt seg for å donere organene til sønnen, og at han håper alle som vil vise sin støtte sender donasjoner til Dell Children’s Medical Center med Rivers navn.

– Legene, sykepleierne og de ansatte har vært utrolige, skriver artisten.

Også Smiths kone, Amber, har lagt ut et bilde på Instagram med en lignende tekst.

