BRUDD: Lars Vaular og Malin Kulseth under P3-gull i 2015. Foto: Trond Solberg, VG

Samlivsbrudd for Lars Vaular og Malin Kulseth

Bergensrapperen giftet seg i 2015. Nå melder han om brudd.

Oppdatert nå nettopp







Artist Lars Vaular (34) og Spotify-redaktør Malin Kulseth (31) giftet seg i 2015, og to år senere fikk paret sitt andre barn sammen.

Nå bekrefter Vaular overfor Bergens Tidende at han har hatt et samlivsbrudd.

Ifølge BT gikk ikke Vaulars ekteskap helt slik han hadde tenkt.

Fredag slipper 34-åringen singelen «Kroppsspråk». I en sentral tekstlinje der snakker han om «når ditt beste ikke er godt nok».

– Linjen «når ditt beste ikke er godt nok» er en erkjennelse av at ting ikke alltid går helt som du tror, uten at det nødvendigvis er noens feil, sier Vaular til avisen.

Vaulars manager Mikal Telle bekrefter bruddet overfor VG. Hverken Vaular eller Kulseth ønsker å kommentere saken.

Husker du? Lars Vaular briljerte med kunnskaper i quiz:

«Kroppsspråk» er Vaulars første låt på nesten to år. Den er personlig, men ifølge Bergens Tidende medgir artisten at det var viktig for ham at ikke sangen skulle bli en deprimerende «skilsmisselåt».

les også Spotify-redaktør Malin Kulseth søker jobb som ny musikksjef i NRK P3

– Jeg føler meg emosjonelt privilegert, rik på erfaringer. Lars Vaular i 2019 er en voksen mann som har ting å fortelle, sier han.

NY MUSIKK: Ifølge Bergens Tidende var det viktig for Lars Vaular at comebacket ikke skulle bli en deprimerende «skilsmisselåt». Foto: Braastad, Audun/NTB scanpix

«Var så veldig nære»

I en promosnutt for «Kroppsspråk» på Vaulars Instagram melder han dette:

«Stålet skingrer og roper navnene våre/Og forteller om alt som skjedde altfor raskt/Og det kan ikkje sies med ord/Men det har skjedd uten at det betyr verdens ende/Men vi var så veldig nære».

På spørsmål fra BT om hvorvidt tøffe perioder i privatlivet kan virke kreativt stimulerende på ham, svarer Vaular:

– Da det sto på som verst, var det liksom noen som sa «nå kommer det noe jævlig bra musikk». Så lett er det ikke, men jeg har lært mye om meg selv gjennom denne prosessen. Fått et nytt blikk.

Publisert: 02.05.19 kl. 08:49 Oppdatert: 02.05.19 kl. 09:10