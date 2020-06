KJÆRKOMMENT: Beyoncés nye låt. Foto: ROBYN BECK / AFP

Låtanmeldelse: Beyoncé – «Black Parade»: Parademarsj!

Queen Bey er tilbake i storform.



Nå nettopp

At Beyoncé har noe verdifullt å bringe til bords i den pågående Black Lives Matter-situasjonen i USA, bør ikke overraske noen: Houston-ikonet har i lang tid vært en stolt ambassadør for kulturen hun er født inn i.

«Black Parade» er gitt ut i forbindelse med Juneteenth, USAs nasjonale minnedag for avskaffelsen av slaveri. Inntektene fra låten går til småbedrifter eid av afroamerikanere.

les også Stormet scenen under Jay-Z og Beyoncé-konsert

Der mange artister – senest rapduoen Run The Jewels – av høyst forståelige grunner tyr til aggressive virkemidler for å mane til handling, er det stolthet som driver denne singelen – stolthet over svart identitet, kultur og historie.

Teksten er spekket med referanser til «blackness», fra soullegenden Curtis Mayfield og aktivisten Tamika Mallory til et arsenal av afrikanske steder og tradisjoner. Musikalsk baserer «Black Parade» seg på hard, basstung hiphop og reggae, og sangen duver nærmest vektløst av gårde gjennom sine snaue fem minutter.

les også Plateanmeldelse: Run The Jewels – «RTJ4» – Av med hanskene

Det er vanskelig å forestille seg noen gjøre akkurat dette bedre enn Beyoncé. Vokalteknisk befinner hun seg fortsatt i en egen divisjon, med en rappers timing og et ekstraordinært tonalt vingespenn til disposisjon.

Som låt er kanskje ikke «Black Parade» helt der oppe med hennes største triumfer. Men som et etterlengtet livstegn fra en av vår tids viktigste amerikanske stemmer, gjør den nytten og vel så det.

Publisert: 25.06.20 kl. 15:41

Les også

Mer om Beyoncé

Fra andre aviser