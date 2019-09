I USA: Astrid S varmet opp for Zara Larsson på Fonda Theater i Los Angeles i april. Foto: Klaudia Lech

Astrid Smeplass: – Vi blir ganske fulle

Artisten forklarer norsk konsertkultur til amerikansk magasin.

Nå nettopp







En av sommerens heteste kulturdebatter handlet om hvorvidt norske konsert- og festivalgjengere snakker og bråker for mye.

Nå røper en av Norges største popartister at hun selv kan være opptatt av andre ting enn det som skjer på scenen, når hun går på konsert.

Og: At hun selv har kjent på følelsen av å være lydspor til festen når hun spiller.

Overfor amerikanske NKD Magazine forklarer Smeplass forskjellen på konsertkulturen i Norge og Skandinavia, kontra øvrige europeiske land og USA.

– Vi har en annen kultur når det gjelder å gå på konserter. Om jeg skal være helt ærlig, blir vi ganske fulle. Jeg går på konsert med vennene mine når vi skal ha en kveld på byen, så da blir det mer av en kveld på byen. Noen ganger når jeg spiller i Norge, føler jeg at jeg er musikken til festen, hvilket også kan være morsomt, sier Smeplass.

Annerledes i USA

22-åringen har vært på flere USA-turneer, både som oppvarmingsartist og hovednavn. Der er publikum annerledes, ifølge henne.

– Jeg føler at når jeg spiller konserter i Statene, er det for fansen som kan tekstene og lytter til sangene. De kommer ikke til mine show for å drikke alkohol og bli fulle.

Astrid S understreker overfor NKD at hun liker begge typer publikum.

– Men det er noe spesielt når du kan holde et show for noen som er veldig stille og synger med.

Problemstillingen er høyaktuell for Smeplass, som legger ut på turné med nedstrippet og akustisk konsept i september.

Hun skal holde to konserter i operahuset i Oslo, en i Bergen og en i Trondheim, og besøker deretter New York, Amsterdam, Berlin, Paris og London.

Nylig slapp hun den femspors EP’en «Trust Issues», hennes første låtsamling på to år.

Smeplass’ manager Halvor Marstrander sier at han synes artistens uttalelser står godt for seg selv, og at hun er for opptatt med forberedelser til turneen til å kommentere ytterligere.

Publisert: 04.09.19 kl. 12:49







Mer om