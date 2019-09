SUPERSTJERNE: Ricky Martin – her under World Summit of Nobel Peace Laureates i Mexico 21. september. Foto: HUGO BORGES / AFP

Ricky Martin røpet babynyhet på scenen

Kun ni måneder etter at datteren kom til verden, forteller Ricky Martin (47) at enda en baby er underveis.

Den puertorikanske «Livin La Vida Loca»-stjernen ble første gang pappa i 2008, da han fikk tvillinggutter født via surrogatmor. Den gangen var Martin singel.

1. januar i år kom nyheten om at han og svenske-syriske Jwan Yousef (34) hadde blitt foreldre til en liten jente – Lucia. Nå er det altså ytterligere familieforøkelse på gang, og Martin gleder seg til å bli firebarnspappa – sammen med sin kunstnerektemann.

les også Ricky Martin får homopris

Popartisten ble under Human Rights Campaign National Dinner i Washington D.C i helgen hedret med pris for sitt engasjement for LHBT-miljøet (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner). Helt til slutt i takketalen slapp Martin gladnyheten.

– Familien min er her. Mannen min, Jwan, jeg elsker deg. Mine skjønne tvillinger Valentino og Matteo er også her. Jeg elsker dere av hele mitt hjerte. Dere er min styrke, og dere inspirerer meg hver dag. Dere motiverer meg til å holde på med det jeg holder på med. Herlige unger, sa Martin før han hyllet datteren, som ikke var til stede:

– Lucia er lyset i livet mitt. Og forresten – jeg kan opplyse om at vi er gravide. Vi venter. Jeg elsker store familier, sa Martin til stor applaus fra salen, skriver People.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

EKTEPAR: Jwan Yousef og Ricky Martin på en veldedighetsgalla i Los Angeles i mai i år. Foto: TIBRINA HOBSON / AFP

les også Ricky Martin er singel igjen

Ni år er gått siden Ricky Martin kom «ut av skapet». Da var han 38 år. Seks år senere sto han og Yousef frem som par. Da hadde Martin nylig avsluttet et fem år langt forhold med en annen mann. I 2017 giftet Martin seg med Yousef.

Ricky Martin: – Jeg mobbet homofile

Musikeren har vært åpen om hvor vanskelig det var for ham å stå frem som homofil, og at han i dag angrer på at han anstrengte seg for å skjule legningen.

Bakgrunn: Tvang kjærestene tilbake i «skapet»

VGTV intervjuet Martin da han besøkte Oslo i 2003. Da hadde han en kvinne med seg og forsikret at hun var hans kjæreste. Samtidig var det tydelig at kjærlighet var et svært ukomfortabelt tema for popstjernen:

Publisert: 30.09.19 kl. 17:32







