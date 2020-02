STOR P-OPPLEVELSE: VGs anmelder er svært begeistret for rikdommen og uforutsigbarheten på den nye platen til Grimes, eller Claire Boucher, som hun egentlig heter. Foto: ROBYN BECK / AFP

Plateanmeldelse: Grimes – «Miss Anthropocene»: Dans til apokalypsen

Gretne klimaguder utgjør rammeverket for en av årets rikeste popopplevelser så langt.

Grimes:

«Miss Anthropocene»

(4AD)

Utenfor musikkinteresserte kretser er Claire Boucher trolig mest kjent for sine romantiske forbindelser til den styrtrike Tesla-gründeren Elon Musk, hvis barn hun for øyeblikket går svanger med. Det er høyst ufortjent.

Under navnet Grimes har nemlig 31-åringen brukt det siste tiåret på å karve seg ut en egen nisje innen eksperimentell, lett kranglevoren elektropop, med gjennombruddet «Visions» (2012) som et foreløpig kunstnerisk høydepunkt.

Tittelen på kanadierens femte album leker seg med begrepene «misantropi» og «antropocen», den pågående geologiske epoken som preges såpass av menneskelig inngripen at vi har måttet kalle den opp etter oss selv.

Her svinger den hevngjerrige klimagudinnen Miss Anthropocene pisken over menneskeheten i en salig suppe av AI-fascinasjon, økosofi og religion, komplett med begreper som «popstar demonology». Jepp, det er åpenbart en greie nå.

Disse vidløftige ideene lar seg imidlertid ikke uten videre utlede av tekstene, som forblir sekundære i Grimes’ univers. Mer interessant er det å høre hvordan den kantete, hyperaktive musikken hennes like fullt bygger opp under tematikken.

Det vektløse og aldeles himmelske åpningssporet «So Heavy I Fell Through The Earth» trekker veksler på gamle og nye helter hun deler plateselskap med, fra Cocteau Twins til Gang Gang Dance. Avsluttende «IDORU» pirker borti den samme nerven og er nesten like flott. Mellom disse herlige bokmerkene skjer det heftige ting, fra robotisk, manisk Tokyo-drum ‘n’ bass («4ÆM») til industriell shoegaze («My Name Is Dark».

I sammenhengen blir platens streiteste låt – folkpopflørten «Delete Total», som må være det nærmeste Boucher har lagt seg opptil Taylor Swift hittil i karrieren – et like deler urovekkende og uimotståelig hjerneknull.

Det er ikke alltid enkelt å henge med i svingene underveis her, men det er heller ikke intensjonen. Grimes fremstår aktivt uinteressert i å krype for å få oppmerksomheten din. Nettopp derfor fortjener hun den.

BESTE LÅT: «So Heavy I Fell Through The Earth»

Publisert: 21.02.20 kl. 12:51 Oppdatert: 21.02.20 kl. 13:05

