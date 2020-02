FINE DAGER: Aurora Aksnes har hatt gode dager i Los Angeles med besøk i Disneyland og opptreden under Oscar-utdelingen. Foto: Privat

Aurora etter Oscar-showet: - Magisk

Aurora Aksnes føler behov for å lande etter sin opptreden på Oscar-utdelingen for tre dager siden.

Der fremførte hun «Into The Unknown» sammen med Idina Menzel og et knippe andre nasjonale Elsa’er fra den andre «Frozen»-filmen, deriblant Lisa Stokke.

I en uttalelse til VG skriver Aurora at hun har hatt noen helt spesielle dager på den amerikanske vestkysten, men at det nå skal bli godt å komme tilbake til «dagjobben».

«Har vært i Disneyland og det var magisk. Har bare vært magisk hele veien med Oscar og alt. Nå skal jeg snart sove, så skal jeg skrive musikk i noen dager», skriver Aurora.

Men Aurora var ikke alene i Los Angeles. Også søstrene Miranda og Viktoria hadde tatt turen til Oscar-utdelingen. Sistnevnte har mer enn en finger med i spillet når det gjelder Auroras stil, ettersom hun er designer. Både rødløper-antrekket og kjolen under selve opptredenen til Aurora var designet av Viktoria Aksnes.

– Jeg fikk uttrykke personlig hvordan jeg ser henne. Og det at hun var fornøyd, at opptredenen gikk bra – hun kunne puste i korsettet! – og at hun følte seg sterk og vakker, gjør at det var en perfekt opplevelse og jobb, oppsummerte Viktoria Aksnes overfor VG dagen derpå.

Publisert: 12.02.20 kl. 13:03

