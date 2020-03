PAR: Alan Walker (22) og Viivi Niemi (20), her på Spellemannprisen ett år tilbake. Foto: Mattis Sandblad

Fansen kjefter på Alan Walker – kjæresten tar ham i forsvar

EDM-stjernen slipper ny versjon av gammel låt, og fans uttrykker misnøye. De blir irettesatt av Walkers kjæreste Viivi Niemi.

Oppdatert nå nettopp

Den milliard-streamende bergensartisten har annonsert at han slipper en ny versjon av den fire år gamle sangen «Heading Home» onsdag 1. april, med vokal av stjerneskuddet Ruben (Markussen).

På Instagram forteller Alan Walker at låten er spesiell for ham, siden han begynte på den rett etter at singelen «Faded» ga ham et internasjonalt gjennombrudd.

Han skriver videre at han har spilt den live et par ganger, men aldri sluppet den noe sted før nå. Årsaken er ifølge Walker stor etterspørsel blant fansen.

– Ødelagt

Problemet er at det mange fans vil ha er den opprinnelige, uutgitte utgaven – ikke den nye, som Walker avduket på en livestream mandag.

«Jeg håper den nye versjonen av «Heading Home» er en aprilspøk», skriver en av dem på Twitter.

«Den er ødelagt 😭», skriver en annen.

Walker-tilhengerne ser imidlertid ikke ut til å nøye seg med å klage sin nød til artisten selv.

– Lær å være stille

På sin Instagram-story har Walkers finske kjæreste Viivi Niemi lagt ut en skjermdump av det som ser ut til å være en samtale mellom henne og en Walker-fan.

«Jeg har lyst til å slå kjæresten din», står det der – og årsaken oppgis å være den nye versjonen av «Heading Home».

Foto: skjermdump

Niemi oppfordrer fans til å respektere kjærestens jobb, og påpeker at Walker hadde gledet seg til å vise frem det han nå har laget.

«Dere får lov til å ha deres meninger, men ikke send meg meldinger om hvor «skuffet» dere er. Han slipper en versjon han er fornøyd med. Respektér det og lær å være stille noen ganger, og verdsett at dere i det hele tatt får sangen», skriver hun.

Det kan imidlertid se ut til at alle får det de vil ha – Alan Walker har i alle fall trykket «liker» på en tweet hvor han får spørsmål om det også slippes en gammel versjon av «Heading Home».

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Viivi Niemi. Walker-manager Gunnar Greve ønsker ikke å kommentere saken.

Publisert: 31.03.20 kl. 18:28 Oppdatert: 31.03.20 kl. 18:39

Les også

Fra andre aviser