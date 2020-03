GIFT: Micki Minaj og Kenneth Petty på motevisning i New York 12. februar. Foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES / AFP

Nicki Minajs mann i retten etter å ha latt være å registrere seg som overgriper

Kenneth Petty (41) erklærte seg ikke skyldig etter å ha overlevert seg til politimyndigheter i Los Angeles.

Ektemannen til Nicki Minaj (37) havnet i medienes søkelys etter å ha blitt anklaget for å ha latt være å registrere seg som sexforbryter etter å ha flyttet fra New York til California.

Ifølge BBC meldte Petty seg for politiet onsdag. Like etter ble han fremstilt for retten, der han erklærte seg ikke skyldig. Han ble senere sluppet fri mot en kausjon på 100.000 dollar.

Ifølge TMZ må Petty også bruke ankel-monitor og har portforbud.

Petty ble funnet skyldig i voldtektsforsøk i 1995. Ifølge amerikansk lov forplikter alle som er dømt for sexforbrytelser seg til å oppdatere opplysningene om hvor de holder til, hvor de jobber og hvor de går på skole i det nasjonale registeret for seksuelle overgripere.

Å unngå å oppdatere hvilken jurisdiksjon de hører til, er et brudd på føderal lov.

Minaj og Petty innledet et forhold i slutten av 2018, og i oktober 2019 kunngjorde Minaj at de hadde giftet seg.

Rapperen skal ha kjent Petty siden tenårene, men de skal ikke ha forelsket seg før i voksen alder. Han er også dømt for overlagt drap etter å ha skutt en mann i 2002. Petty slapp ut fra fengsel i 2013 etter å ha sonet syv år. Overgrepsdommen som han sonet fire år for stammer fra da han som 15-åring skal ha forsøkt å voldta kjæresten. Minaj har forsvart ektemannen, blant annet på Instagram.

Pettys rettssak om hvorvidt han har gjort noe straffbart i dette tilfellet er planlagt til 28. april.

Publisert: 06.03.20 kl. 14:22

