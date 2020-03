POPKOMET: Duffy, her i forbindelse med et besøk hos «Skavlan» i 2010. De siste årene har det vært helt stille rundt sangstjernen. Foto: Jan Johannessen / VG

Duffy etter voldtektsbetroelsene: – Vanskeligere å snakke enn jeg trodde

Popstjernen Duffy (35) hadde planer om å snakke ut om skrekkopplevelsene i et intervju. Det ble for tøft.

Den walisiske sangstjernen, kjent for hitlåter som «Mercy» og «Warwick Avenue», rystet fansen med sin historie i februar. I sitt aller første innlegg på Instagram forklarte hun hvorfor hun har levd tilbaketrukket i så mange år.

«Jeg ble voldtatt, dopet og holdt fanget i flere dager», betrodde hun, uten å utdype omstendighetene.

35-åringen skrev samtidig at hun var klar for å snakke ordentlig ut i et intervju i løpet av de kommende ukene. Nå har hun ombestemt seg.

Det forrige Instagram-innlegget er fjernet. Torsdag postet Duffy et nytt, der hun i all offentlighet henvender seg til radio-DJ Jo Whiley i BBC.

Trøstesang

«Hei Jo. Håper du har det bra og er i trygghet. Vil bare sende deg denne som du kan spille på radio, hvis du vil», skriver hun og sikter til en ny låt – «Something Beautiful».

Duffy presiserer at hun føler seg lettere til sinns, og at hun oppriktig hadde tenkt å stille til intervju.

«Men det er vanskeligere enn jeg trodde. Jeg får i stedet skrive noe i nærmeste fremtid.»

Sangeren forklarer videre at den nye låten er ment som trøst til folk i den krevende tiden verden nå befinner seg i, fordi hun mener låten er oppløftende.

«Men selvsagt bare hvis du liker den», sier hun til radioprogramlederen.

Skal ikke lanseres

Duffy opplyser om at hun ikke har planer å å gi ut låten ellers, og at den kun er ment for radiospilling.

«Jeg tenkte å gjøre noe som kan være til glede for alle som sitter hjemme og er i karantene».

BBC Radio 2 nølte ikke med å ta oppfordringen. Jo Whiley har postet et klipp fra Duffys nye ballade på radiokanalens Instagram, og låten er nå på radioens spilleliste (artikkelen fortsetter under).

Duffy har 195.000 følgere på Instagram. Selv følger hun ingen. Under sitt ferske innlegg oversvømmes artisten med sympati og lykkønskninger.

I sin første post for snart en måned siden forsikret Duffy, som opprinnelig heter Aimee Anne Duffy, at hun nå har det greit og er trygg.

«Selvfølgelig overlevde jeg. Å komme meg igjen tok tid. Det er ingen lett måte å si det på.»

12 år er gått siden artisten gjorde kometkarriere med debutalbumet «Rockferry». Samme år, i 2008, opptrådte hun på Hovefestivalen i Arendal.

«Mercy» lå 28 uker på VG-lista og nådde førsteplassen. «Warwick Avenue» klatret til femtendeplass. De siste årene har det vært helt stille rundt stjernen.

