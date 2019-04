STJERNEPAR: Hailey Baldwin og Justin Bieber avbildet i New York i fjor høst. Foto: Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Justin Bieber til kona Hailey: – Min eneste sanne sjelevenn

Justin Bieber (25) har skrevet romantisk dikt til kona Hailey Baldwin (22) og viser det frem for hele verden.

Den kanadiske popstjernen, som har 108 millioner følgere på Instagram, postet mandag kveld en lang og inderlig kjærlighetsklaring. Under et undertøysbilde av modellkona foreviget på en balkong i Paris og med utsikt til Eiffeltårnet, skriver Bieber blant annet (her fritt oversatt til norsk og dermed uten Biebers rim):

«Sollyset faller ned i avgrunnen, som jeg faller inn mot dine lepper. Bølger slår mot stranden, min kjærlighet til deg blir dypere og dypere».

Han omtaler også Hailey som «Guds mest fantastiske skapning», og han skriver:

«Når lykken omfavner meg, funderer jeg over at du er min eneste sanne SJELEVENN».

Bieber takker kona for at hun går ved hans side uansett hvilken sinnsstemning han befinner seg i. Han forklarer at han blir mer og mer forelsket for hver dag som går, og at det er viktig for ham å dele diktet med omverdenen. På den måten får han gitt kona den offentlige anerkjennelsen han mener hun fortjener.

Popartisten skriver også i diktet at de begge var fortapt, men at Gud fant dem, og at det er noe han er svært takknemlig for.

Bildet har i skrivende stund fått over 30.000 kommentarer og mer enn 3,5 millioner likerklikk.

Det er ikke første gang Bieber hyller kona på denne måten. Da forlovelsen ble kjent i fjor, skrev han også en lidenskapelig tekst til henne.

Selv om både Bieber og kona til tider har et veldig anstrengt forhold til sosiale medier, og Instagram spesielt, er de selv begge aktive på bildedelingstjenesten. 1. april forsøkte de å lure fansen med falsk nyhet om at Hailey var gravid. Det var en spøk som falt i heller dårlig jord.

Nylig gikk Bieber hardt ut mot fans som hetser kona hans og sår tvil om hans følelser for henne. For noen få måneder siden innrømmet en åpenhjertig Hailey at hun får angst av å lese stygge kommentarer om seg selv.

I 2016 uttalte Bieber at «Instagram er et helvete».

Bieber har for tiden tatt en pause fra musikkjobbing for å fokusere på sin mentale helse. Det var også via Instagram han nylig innviet omgivelsene i at han sliter psykisk og trenger tid til å komme til hektene.

Han giftet seg med Hailey, som da het Baldwin til etternavn) i all hemmelighet i fjor høst.

Publisert: 09.04.19 kl. 10:22