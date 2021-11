PØNSKER PÅ NOE: Adele er på sitt mest interessante når hun leter etter nye veier videre.

Plateanmeldelse: Adele – «30»: Visst gjør det vondt

ALBUM: POP

Adele

«30»

(Sony Music)

Hjerte rimer fortsatt noe inni helsike på smerte på Adeles fjerde album.

Av Marius Asp

I en verden der det kan være vanskelig å forstå selve eksistensgrunnlaget til enkelte artister – «hva i alle dager får folk ut av å lytte til dette?» – befinner Adele Adkins seg i den andre enden av skalaen: Musikken hennes er befriende funksjonell og forståelig.

Til tross for at 33-åringen stadig knuser popularitetsrekorder (senest med førstesingelen «Easy On Me», som ved utgivelsen ble den mest strømmede låten både på én dag og på én uke noensinne), og er velsignet med en av de mest episke britiske soulstemmene etter Dusty Springfield, er gjenkjennelighet og hverdagsliv viktige bestanddeler i Adeles artistiske persona.

Ulykkelig kjærlighet, skilsmisse, selvforakt og tendenser til alkoholisme er tross alt noe de fleste av oss risikerer å støte på i løpet av våre usle liv. Og Adele legger ikke skjul på at hun har vært gjennom alle stadiene.

Minst interessant er hun når låtene reduseres til rene fartøy for vokalutfoldelse. Nevnte «Easy On Me», full av jordfargede klisjeer og forutsigbare vendinger, har i mine ører tapt seg grovt siden den kom for en måned siden. Kun fantasien setter grenser for hvor mange grufulle karaokeversjoner av denne vi har i vente de neste tiårene.

I samme kategori finner vi briljant titulerte «I Drink Wine», som krysser Sir Elton-driv med en tekst som gjør det soleklart at Adkins generelt befinner seg et stykke unna Bernie Taupin som poplyriker. Jo mindre som er sagt om gnagende «To Be Loved», jo bedre.

«My Little Love» kommer utstyrt med en flott melodi og et kledelig dumpt lydbilde. Men opptak av samtaler med sønnen Angelo – og en telefonsvarermelding fra helvete – gjør at det hele ikke bare føles som et påfunn, men som en manipulativ langfinger til det viktige kunstneriske prinsippet «show, don’t tell».

Samtidig representerer høydepunktene på «30» – sangene som skisserer mulige artistiske retninger videre for Adele – mainstreampop på sitt beste og minst tilgjorte. Åpningssporet «Strangers By Nature», skrevet sammen med svenske Ludwig Göransson, er kanskje aller finest – et vakkert og oppfinnsomt soundtrack til en imaginær film noen bør starte produksjonen av umiddelbart.

Det Errol Garner-samplende mellomspillet «All Night Parking» er kriminelt kort, mens reggaedunstende «Cry Your Heart Out» på mystisk vis forener superstjernen Adele med ungjenta som vokste opp nordøst for London. Avsluttende «Love is a Game» legger seg på sin side påfallende tett opp til Amy Winehouse (som jo hadde en stor hit med nesten samme tittel), men med langt mer håp og lekenhet på gang.

For en Adele-skeptiker er disse tingene mer enn nok til å runde terningen oppover. For blodfans er det bare å kaste seg inn i dette albumet – sporenstreks – og ta julekvelden på forskudd.

BESTE LÅT: «Strangers By Nature»