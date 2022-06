CORONA-SYK: Både Morten Harket og Paul Waaktaar-Savoy var coronasyke under konserten i Oslo Spektrum den 20. mai. Konserten kvelden etter måtte avlyses da Harket fikk påvist laryngitt.

a-ha-avlysningene: Paul og Morten fikk corona

Både Morten Harket og Paul Waaktaar-Savoy fikk påvist covid-19 etter Oslo Spektrum-konserten den 20. mai. Fem arenakonserter gikk dukken, men i helgen er a-ha tilbake under Over Oslo-festivalen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

a-ha-manager Harald Wiik bekrefter overfor VG at corona-alarmen gikk i a-ha-leiren etter Oslo-konserten for snart tre uker siden.

– Morten begynte å kjenne tegn til uregelmessigheter i halsen fredag 20. mai under den første konserten i Oslo Spektrum. Denne tilstanden forverret seg i løpet av natten, sier Wiik.

Dagen etter fikk Harket konstatert laryngitt og konserten senere på kvelden måtte avlyses. Det samme skjedde med to konserter i Bournemouth og Liverpool.

Mandag 23. mai testet både Morten Harket og Paul Waaktaar-Savoy positivt for covid-19.

– En ny legeundersøkelse konkluderte med at det var sannsynlig at laryngitten hos Morten var forårsaket av covid-19, sier Harald Wiik, som dermed også måtte kansellere to konserter i London og Birmingham.

Vokalisten selv ble oppriktig fortvilet over å bli syk midt i en verdensturné.

– Helt umyndiggjørende! Når kroppen nekter deg tilgang til det som ellers er en selvfølge, blir du fullstendig parkert. Det er svært frustrerende å gå i ring i venteværelset og ikke kunne si hvor dette er på vei, fra dag til dag, til alle andre som også får planene sine satt på vent, sier Morten Harket, som samtidig presiserer at dette er en påminnelse på hvor skjørt det er.

– Det er nesten utrolig at jeg har sluppet unna med så lite frafall gjennom snart 40 år med turnévirksomhet. En forkjølelse kan være nok til å spenne bein på et stort apparat. For min del er det nesten umulig å avverge all nærkontakt med flyktige grupperinger av folk under turneer, i lobbyer, heis, inn og ut av hoteller eller på flyplasser.

PÅ BEDRINGENS VEI: Magne Furuholmen og Morten Harket under torsdagens pre-produksjon i Telenor Arena, før a-has to konserter på Over Oslo-festivalen i morgen, fredag, og lørdag.

– Til tross for at vi har levd under strenge restriksjoner når det gjelder covid, må jeg ha vært eksponert for smitte ved flere anledninger uten å utvikle symptomer. Jeg begynte nesten å tro jeg var naturlig immun. Det var jeg altså ikke.

– Er stemmen din nå helt restituert, eller merker du noen form for ettervirkning av sykdommen?

– Helt restituert er den ikke, sier Harket, som medgir at «helingsprosessen har vært litt uryddig».

– Én dag har pilen pekt opp, den neste har den vist tilbakegang. Det er en vanskelig balanse mellom ønsket å gå på igjen og risikoen for å forlenge sykdomsforløpet, men de siste dagene har vært stabilt bedre og gitt håp om at jeg kan stå på scenen til helgen. Første test med bandet i går var lovende. Dersom stemmen viser de samme signalene i kveld, blir det konsert fredag og lørdag, forteller Morten Harket til VG.

Naturlig nok ble ikke dette noen god opplevelse for Paul Waaktaar-Savoy heller. «Utrolig kjipt», sier han.

– Vi har hatt utrolig få kanselleringer i løpet av 30 år med turnering, så dette er vi ikke vant til. Jeg har brukt N95-masker stort sett konstant fra jeg gikk ut døren hjemme i Venice, California og helt frem til det siste hvor det begynte å bli mer slepphendt i backstage-området, pluss at vi begynte å komme mer sammen på scenen. Big mistake!

– Det virker som om alle i Norge later som om dette er bare en litt guffen influensa, ingen virker veldig bekymret for langtidseffekten det kan ha på kroppen.

a-ha-gitaristen fikk iallfall sett litt tennis etter at han ble syk.

– Jeg lå på sofaen og så tennis – French Open – fra morgen til kveld. Etter at den verste hodepinen begynte å gi seg, fyrte jeg opp studio her hjemme så jeg kunne se litt forsiktig på nye låter, sier han.

Med dette studioet mener han villaen i Oslo.

– Jeg tok daglige, korte turer i Frognerparken eller ved Sognsvann. Deilig å være hjemme i Norge igjen, til tross for alt!

Ifølge manager Harald Wiik er dette kun tredje gang at a-ha må avlyse en konsert. Tidligere skal det kun ha skjedd under den første verdensturneen i 1986/87, som var på 129 konserter, og én på turneen i 2010 som besto av 73 konserter.

Ellers forteller Wiik at det på grunn av pandemi-utsettelser «føles som en evighet siden første del av «Hunting High And Low»-turneen gikk i salg i 2018", men at de nå har passert én million solgte billetter.

– Da vi endelig kom i gang igjen i Argentina, var det ikke helt knirkefritt. Musikalsk leder Erik Ljunggren testet positivt for covid-19 ved ankomst og ble isolert på et hotellrom i Buenos Aires i ti dager, sier Wiik.

Magne Furuholmen – som har hatt corona – bekrefter at det har vært strenge coronarestriksjoner underveis.

– Det har vært overholdt veldig strenge corona-rutiner på denne turneen gjennom Sør-Amerika, USA og Europa. Vi har i tillegg gjennomført et eget regime med masker på crewet og null gjester backstage for å forsøke å hindre at Morten og Paul – som var de eneste av oss som ikke hadde hatt covid allerede – skulle få det, forteller Magne Furuholmen.

– Da vi kom til Skandinavia var det selvsagt ikke noen restriksjoner på andre, og ganske umulig å gjennomføre et vanntett opplegg. Det har vært opp til hver enkelt å utvise forsiktighet og ta forholdsregler. Jeg tror vel vi alle innser at det er omtrent umulig å unngå å få corona på et tidspunkt, men vi hadde jo håpet å slippe kanselleringer.

Nå gleder Furuholmen seg til å avslutte turneen den 31. juli, en turné som ifølge hans egne ord har vært "breddfull av entusiastiske og takknemlige publikummere".

– Vi føler at det har vært en ganske enestående tid å spille for folk etter to år med global pandemi. Vi ser for øvrig enormt frem til å avslutte denne turneen på Hollywood Bowl med Los Angeles Philharmonic Orchestra i slutten av juli – det er definitivt en bucket-list greie!