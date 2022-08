MYE PENGER: Kurt Nilsen.

Kurt Nilsen tok ut 2,96 millioner i utbytte i 2021

Fikk 2,25 millioner i nytt tilskudd som følge av pandemien.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette fremgår av 2021-regnskapene til Nilsens håndfull av selskaper.

Via selskapet Lord Records AS mottok han 2,25 millioner kroner i statlig kompensasjon i forbindelse med delvis avlysning av fjorårets juleturné.

Dette fikk han etter et beregnet inntektstap på 11,6 millioner.

Nilsen har tatt ut 2,7 millioner i utbytte fra holdingselskapet Lord Holding Company AS.

I tillegg kommer 260.000 i utbytte fra det nyopprettede Lloy Records AS.

Nilsens manager Jan Fredrik Karlsen påpeker overfor VG at det ikke er tatt utbytte fra Nilsen-selskapene som har fått corona-tilskudd, i henhold til regelverket for ordningene.

– Utbyttet er tatt fra holdingselskapet, sier Karlsen.

– Hvilken forskjell gjør egentlig dette når Nilsen alene eier alle disse selskapene?

– Utbyttet er tatt fra tidligere oppsparte midler.

Vil ikke kommentere bruken

Utbytte er penger som overføres fra et selskap til dets eiere. Dette skjer i hovedsak i gode inntekstår for selskapet, men det trenger ikke gå med overskudd for at utbytte skal kunne tas.

Utbytte er likevel ikke nødvendigvis synonymt med penger som går i lommen på et selskaps eier(e).

Det kan være flere årsaker til at en bedrift tar utbytte, som for eksempel å betale skatter og avgifter.

VG er ikke kjent med hvordan Nilsen har disponert utbyttepengene. Jan Fredrik Karlsen ønsker ikke å kommentere hvordan de er brukt.

Lord Records beskrives som et selskap for «utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk», mens Lloy Records driver med «produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak».