VASSER I PENGER: Kygo tjener store beløp og jobber tett med sin manager om å utvide sin forretningsdrift.

Kygo satser stort på kryptovaluta og luksusliv for fansen

Artisten og hans manager forteller om storslagne forretningsplaner som inkluderer hoteller og restauranter. Investorer har ifølge manager Myles Shear spyttet inn over 178 millioner i lanseringen av Kygo-selskapets egen kryptovaluta.

Kyrre Gørvell-Dahll (30) er nok en gang førstesidestoff i det amerikanske musikkbransjebladet Billboard.

I en omfattende sak med Kygo og hans manager Myles Shear (29), forteller de to om store tall og ditto ambisjoner for deres selskap og varemerke Palm Tree Crew.

– Jeg ville aldri sittet på rommet mitt og tenkt «en dag skal jeg ha hoteller», men Myles tenker alltid ett steg videre. Han snakker om Palm Tree-restauranter, Palm Tree-hoteller. Han har verdens største planer, sier Kygo til magasinet.

Artisten fra Fana i Bergen har vært en gigant innen strømming og på konsertmarkedet siden han slapp sin første offisielle singel i 2014.

Kygo tjente over 46 millioner i 2020, som var preget av avlyste konserter og restriksjoner i musikkbransjen. Han stod da oppført med 103 millioner i formue. I 2019 tjente han 77 millioner.

I Billboard-artikkelen berettes det at Kygo og managerens holdingselskap, Palm Tree Crew Hold Co., ble startet med 70 millioner kroner i startkapital fra investorer i 2020.

Ifølge Billboard forteller manager Shear at de samlet inn 178,6 millioner kroner (20 millioner dollar) til lanseringen av kryptovaluta-fondet PTC Crypto i 2021. Fokus der skal være utvikling av blokkjede-teknologi, et hovedelement i kryptovaluta-virksomhet.

PÅ FARTEN: Kygo i Mexico i november, på Formel 1-løp. Her på banen sammen med den franske racerstjernen Pierre Gasly.

Billboard-artikkelen gir videre et innblikk i hvordan en arbeidshelg for Kygo fortoner seg, og beskriver hans tre døgn før de treffer ham.

Fredag: Privatfly fra Los Angeles til Las Vegas for å spille på en stor klubb.

Lørdag: Kjapp tur innom Arizona for å spille ved golfturneringen Phoenix Open. Så tilbake til Los Angeles for å spille på en forhåndsfest til Super Bowl, arrangert av Palm Tree Crew i samarbeid med magasinet Sports illustrated. Oppvarmings-DJ var en direktør i Goldman Sachs, en av verdens største investeringsbanker og meglerhus. Prislapp for de beste bordene nær scenen: ca. 300.000 kroner.

Søndag: På Super Bowl. Så på etterfest, og en etterfest til. Tilbake på sin «base», luksushotellet Four Seasons, ved tretiden natt til mandag, hvor han 12 timer senere møter magasinet til intervju.

Kaksekos og vegetarkylling

I august 2021 lanserte Kygo og Shear Palm Tree-festival i det velstående området Hamptons, som ligger i staten New York og er et populært feriested for folk med både millioner og milliarder på bok.

Ifølge Billboard er denne festivalen malen for Shears visjon om hva Palm Tree Crew skal være: Ikke bare luksuriøse omgivelser å trekke Kygo-fans til, men et eget økosystem hvor man kan leve Kygo-livsstilen.

– Jeg tenker at dette er en naturlig utvikling fra bare billettsalg. Vi kan stikke innom enhver by, få all fansen til showet og de får muligheten til å nyte alle disse greiene vi har investert i, sier manageren til magasinet.

MANAGER: Myles Shear, her ved lanseringen av kleskolleksjonen Kygo Life i 2016.

Blant Palm Tree-investeringene Billboard ramser opp som Shear vil ha tilgjengelig ved «knutepunkt for våre fans» er vegetarmat, en gin-basert drink og et brusalternativ angivelig sunnere enn cola.

Følger forbildet

Både Kygo og manageren gjør det klart at de modellerer sitt imperium etter den amerikanske popartisten Jimmy Buffetts bedrifter.

75 år gamle Buffetts selskap Margaritaville Holdings omfatter ifølge Billboard rundt 30 restauranter, butikker, hoteller og kasinoer i USA, Karibia, Mexico og Australia.

Buffett sier til Billboard at han ser mye av seg selv og sin virksomhet i Kygo og Shear, og understreker at de har gjort ting i riktig rekkefølge ved å sette musikken først og skape fanbase ut av mange års turnévirksomhet.

LAGDE MALEN: Jimmy Buffett er artisten og forretningsmannen Kygo og manageren ønsker å gå i fotsporene til. Her under konsert i Florida i desember.

Kygo påpeker selv begeistret hvordan Buffett har skapt samlingspunkter for fansen sin – og at dette ikke trenger å være på en konsert, men like godt på et av Buffetts hoteller eller i en Margaritaville-bar.

– Det er det vi prøver å lage: Noe større enn musikken. Et fellesskap, en bevegelse, sier Kygo til Billboard.

Inspirerende investeringer

Palm Tree-selskapet inkluderer nå en label for plateutgivelser i samarbeid med storselskapet Sony Music, og en managementstall med seks artister som Shear tar seg av.

Ifølge Billboard planlegges det nå nye Palm Tree-festivaler à la den ovennevnte i Hamptons, i Aspen, Kroatia og Mexico.

I en artikkel i luksus-livsstilsmagasinet Haute Living sist høst var det omtalt at de første investeringene Kygo og Shear gjorde var i Spotify, Uber og LiquidIV. Der fremgår det at disse selskapenes fremgang også var til inspirasjon for dem.

– Vi investerer hele tiden i nye oppstartsbedrifter, sa Shear i artikkelen, hvor manageren også uttalte at hans hjemby Miami nå var blitt Kygos «andre hjem».

Kygo er også aktiv musikalsk om dagen: To uker tilbake slapp han singelen «Dancing Feet», et samarbeid med Joe Jonas’ band DNCE.

I dag slapp han en ny remiks av Coldplay/Selena Gomez-samarbeidet «Let Somebody Go».

Ifølge Billboard er Kygo nå i gang med sitt fjerde album.