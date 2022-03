POPIDOL: Miley Cyrus, her på en galla i Los Angeles i november i fjor.

Miley Cyrus måtte nødlande – flyet truffet av lyn

Popstjernen Miley Cyrus (29) melder tidlig onsdag morgen at flyet hun og staben satt i, måtte ta en uplanlagt landing.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tirsdag morgen like før kl 08 norsk tid skriver Cyrus på Instagram at flyet som var på vei til hovedstaden Asunción i det søramerikanske landet Paraguay, måtte tnødlande.

«Til alle fans og alle som er engstelige etter å ha hørt om min flytur til Asunción. Flyet vårt havnet midt i en stor og uventet storm og ble truffet av lynet», skriver hun.

«Reisefølget mitt, bandet, venner og familie som alle reiste med meg, er trygge», forklarer 29-åringen.

«Vi kunne dessverre ikke fly inn i Paraguay. JEG ELSKER DERE».

Cyrus har lagt ut en liten video inne fra flyet, der man hører passasjerne gispe over uværet utenfor. Hun har også delt et bilde av en liten skade på flyet etter at det ble truffet av lynet.

Under en time etter at Cyrus la ut innlegget, har det strømmet på med over 16000 kommentarer fra fans, som uttrykker lettelse over at alt gikk bra.

Cyrus har det siste døgnet lagt ut en rekke bilder og meldinger på Instagram. Før hun satte kursen mot Paraguay, opptrådte Cyrus i Bogota i Colombia. Før det var det Argentina og Chile som hadde besøk av popidolet.

Konsertene inngår i verdensturneen med tittelen «Mileyworld».