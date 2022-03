SUKSESS: Det siste året har karrieren til artist Olivia Rodrigo skutt i været, og hun har samlet inn flere priser for sangene hun har skrevet.

Olivia Rodrigo (19): − Har alltid hatt et rart liv

Artisten forteller hun alltid har vært i et slags rampelys, likevel gruer hun seg til å dele private videoer fra innspillingen av debutalbumet.

Den amerikanske artisten Olivia Rodrigo (19) gjorde braksuksess da hun i fjor slapp sitt debutalbum «SOUR», som satte flere rekorder.

Nå åpner 19-åringen opp om hvordan det er å bli superstjerne på rekordtid.

– Du må lage musikk for deg selv, fordi du elsker det. Jeg tror du aldri kan lage gode sanger om det er for å glede andre eller for å bli populær, sier hun.

Artisten forteller at hun var på et dårlig sted i livet da hun lagde sangene i debutalbumet.

– Så lenge du legger hjertet i det og det betyr noe for deg, så går det aldri galt.

Kjærlighetsforholdet som er inspirasjonen bak låtene «Drivers License», «Deja Vu» og «Good 4 U» har skapt mange rykter.

Fansen har lenge lurt på hvem hun synger om i låtene. Rodrigo har tidligere forklart at albumets hovedtemaer er sjalusi og anger, følelser hun mener unge kvinner ofte skammer seg over.

– Skummel tanke

Rodrigo forteller til VG at det er nervepirrende å dele videoklipp fra innspillingen av låtene.

– Det er så intime bilder av meg og produsentene mine i studio. Det er en skummel tanke å dele de bildene med resten av verden, hvor de kan bli tolket på forskjellige måter, sier hun.

VG snakker med artisten over video-chat i forbindelse med premieren av dokumentaren «driving home 2 u», sammen med pressefolk fra hele verden. Dokumentaren tar for seg tiden da hun lagde suksess-låtene sammen med produsent Dan Nigro.

– Den gir et innblikk hvordan det er å lage musikk, som er en magisk prosess.

– Øver til turné

Samtidig som dokumentarfilmen har premiere er hun travel med øvelser før sin første turné, som starter i USA i april, før hun drar videre til Europa.

– Poenget med filmen for meg, var at jeg ville lage innhold for fansen min som ikke kan komme til turneen, samt å snakke om hvordan det var å lage sangene, sier hun.

Hadde hjemmeskole

Selv om Rodrigo ble verdenskjent i tenårene tror hun ikke det har gjort livet hennes mer unormalt. Om å lage musikk og leve som artister, sier hun:

– Det er noe jeg alltid har hatt lyst til å gjøre, men jeg hadde ikke forestilt meg hva som ville skje. Og ikke at det skulle gå så bra som det har gjort det siste året.

Albumet har satt både salgs- og strømmerekorder.

– Jeg har alltid hatt et rart liv. Jeg har alltid drevet med en form for opptredener, sier artisten og legger til at det å ha hjemmeskole og være enebarn også har bidratt til en annerledes oppvekst.

– Jeg har alltid vært kreativ, så jeg tror dette er det jeg alltid har gjort. Nå ser bare folk litt annerledes på det, noe som er spennende. Jeg har skrevet sanger så lenge jeg kan huske. Mine foreldre har bilder og videoer av meg som synger selvskrevne sanger som seksåring. Jeg er veldig takknemlig for at jeg får skrive sanger og at folk liker å høre meg synge.