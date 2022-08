Kommentar

Kommentar: Mellom Karpe og Berg

Halvveis ut i Karpes Spektrum-kroning som nasjonalskatt er det på tide å stille spørsmålet: Hva nå?

22 år etter at Karpe debuterte på Ungdommens Kulturmønstring , 12 år etter at «Aldri solgt en løgn» ble det første hiphopalbumet til å toppe VG-lista og fire år etter at de droppet Diem fra navnet er Karpe utvilsomt det mest vellykkede populærmusikalske tiltaket i nyere norsk historie.

Et prosjekt som er mye større enn musikk.

Spesielt de siste årene har Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid hatt et arbeidsfokus som sett fra utsiden er imponerende.

Samt en gjennomføringsevne som definitivt er helt unik.

Etter at halvparten av de ti Spektrum-konsertene er bejublet er det sånn sett på tide å lure på hva de skal gjøre etterpå. Hvordan duoen skal «toppe» dette. Blir det 10x Telenor Arena (ca. 230.000 billetter). 10x Voldsløkka (ca. 600.000 billetter)?

Eller skal de bare gjøre som Håkan Hellstrøm?

Ved jevne mellomrom selger den svenske nasjonalskatten ut Ullevi stadion i hjembyen Gøteborg. 48-åringen er for øyeblikket i gang med å markere sitt 22års-jubileum som soloartist (utsatt i to år) for til sammen ca. 300.000 fans.

I et norsk perspektiv kan Karpe komme tilbake til Oslo Spektrum jevnlig med flere og flere konserter. 50… 100… 10 år i Spektrum?

Svaret er nok som med alt annet i regi av Apen & Kjeften: Det blir noe helt annet enn vi hadde tenkt oss.

Livemusikkbransjen, som etter mange år med pandemisk motstand er oppe og går igjen, virker ute av stand til å gjøre særlig mye annet enn akkurat det samme som før. Med akkurat de samme bandene som før.

Karpes begeistrende fortrinn er at de viser publikum både noe nytt og noe uventet. Samtidig.

Om man skal sammenligne med noen, må det være Kaizers Orchestra sin seiersmarsj av avslutningskonserter i 2013. Men Karpe sitt univers er mer generasjons-, språk og identitetsoverskridende.

Enkelte observasjoner kan tyde på at de kanskje ikke lenger har like godt grep på de yngste delene av publikum. At for eksempel Ballinciaga, Beathoven og Undergrunn er for den oppvoksende generasjonen.

Det er ikke viktig. Karpe har blitt allemannseie. Noe man skal få med seg.

Ikke nødvendigvis fordi man er hundre prosent opplest på hele bandets katalog og historie og kan hele teksten på «Jetpack». Men fordi de har blitt en nasjonalskatt. Som 17. mai-toget, Ivar Aasen, Maskorama og havregrøt.

Da trenger man ikke gå opp i format.

Kanskje det neste opplegget til Karpe kan være å spille på bittesmå steder med bittesmå scener. På toppen av Jotunheimen. Å ikke spille flere konserter i det hele tatt.

Eller bare toppe alt med å gjennomføre Omar Sheriff-konserten på DY Patil Stadium i Mumbai.