KJENTFJES: Slik kjenner mange Rebecca Black (24) - nå har hun endre både musikkstil og utseende.

Lærte mye av å lage «tidenes verste låt»: − Tvang meg til å kjempe for meg selv

Et tiår etter at Rebecca Black (24) slapp den virale låten «Friday», åpner hun opp om hva hun lærte av å bli latterliggjort over hele verden.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Musikkvideoen til «Friday» ble lastet opp på YouTube da Rebecca Black var 13 år gammel. Den har blitt beskrevet som så dårlig at den ble populær. Selv har Black alltid vært innstilt på å skape en ekte musikkarriere etter at det første forsøket på en pop-låt ble til en spøk.

Nå tror artisten oppfatningen av musikken hennes er i ferd med å snu. Sangen som først ble hatet har nå fått en mer «legendestatus», noe artisten setter pris på.

– Det er fortsatt rart å høre hvordan folk oppfatter sangen nå, og spesielt når folk bruker setninger som «det var et kulturelt fenomen». Det er sykt å tenke på, sier Rebecca Black (24) i et intervju med det amerikanske bladet Variety.

Forandret livet

Black har tidligere fortalt til VG at hun ikke var forberedt på alt hatet som kom etter at låten ble sluppet. I 2017 gjorde Black et forsøk på «comeback» i rampelyset.

Nå forteller hun at låten forandret livet hennes på mange måter og at hun har vært gjennom mange opp- og nedturer med den.

– Jeg tror det tvang meg til å lære å kjempe for meg selv. Det har lært meg mye om styrke, og hvor viktig det er. Som artist er en av de største delene å ha ditt eget synspunkt og å vite hvorfor du gjør det du gjør.

Første turné

Med sitt nye seks-låt-prosjekt «Rebecca Black Was Here,» ønsker artisten å vise at hun er mer enn en «one-hit wonder» skriver Variety.

– Jeg tror dette er første gang jeg har ting litt mer under min kontroll, sier Black.

Nå gjør hun seg klar til den første USA-turnéen, som begynner i starten av 2022. Artisten forteller flere ting har endret seg i løpet av det siste året. I 2020 åpnet hun opp om at hun er skeiv. Under coronapandemien har hun arbeidet med å skape en musikkkarriere.

Tidligere i år slapp Black også en remiks av «Friday» sammen med 3OH!3 og Big Freedia. Hun innrømmer at det for noen år siden ville vært helt utenkelig å lage den. Hun håper fansen vil få et annet syn på hvem hun er som artist nå.

– Jeg håper at fansen føler de ikke bare kan bli kjent med meg, men at de føler seg hørt i noen av disse sangene. De handler om skeiv kjærlighet og opplevelser i denne verdenen. Jeg føler meg bare så stolt over å kunne dele det, forteller artisten.

Black forteller at hun elsker å stå på scenen og at hun nå lager sanger som hun kan være stolt av.

– Jeg har innsett at det sannsynligvis alltid kommer til å være en gruppe mennesker som alltid ser på meg som «Friday»-jenta og ingenting annet. Og det er OK. Jeg har redefinert meg for meg selv.

Kjent som 13-åring

Etter at hun ble verdenskjent for å ha skapt «tidenes verste låt» forsvant Black helt fra rampelyset. Hun har beskrevet oppmerksomheten som intens.

– Det var så mye press på meg. Men på en annen side åpnet det opp for muligheter til å realisere drømmene mine, sa hun til VG i 2017.

Musikvideoen var lenge ett av de mest sette klippene på YouTube.