2014: Fleetwood Mac under et besøk hos NBC. F.v.: John McVie, Christine McVie, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham og Mick Fleetwood. Foto: Mike Segar /Reuters

Fleetwood Mac-krigen er avblåst

MUSIKK 2018-12-09T12:49:19Z

Lindsey Buckingham (69) raste og reagerte med søksmål da han ble sparket ut av Fleetwood Mac i vår. Nå er striden løst.

Publisert: 09.12.18 13:49

Partene har omsider kommet til enighet.

– Vi har begge signert på noe, opplyste Buckingham til CBS-showet «This Morning» lørdag.

Hva han har fått i oppreisning, sier han ikke noe om.

– Det er godt nok for meg. Jeg er ikke ute etter å vri om kniven i det hele tatt, men prøver bare å takle denne situasjonen med medfølelse og klokskap, sier musikerveteranen.

Da Fleetwood Mac i april kunngjorde store verdensturné, var det uten Lindsey Buckingham. Bandet forklarte til musikkmagasinet Rolling Stone at beslutningen var tatt fordi de ikke kunne vente på at Buckingham skulle få gjordt ferdig sine solojobber.

– Dypt skuffet

Buckingham på sin side svarte med å gå til sak mot bandkollegene med det han mente var kontraktsbrudd. Han mente han var blitt lovet å være med på 60 konserter over to år med et honorar på godt over 100 millioner kroner.

– Jeg er overrasket og dypt skuffet. Denne avgjørelsen setter punktum for den 43 år lange arven vi har bygd opp sammen. I over åtte måneder nå har vi gjort mange forsøk på å finne en løsning, dessverre uten å lykkes. Nå vil jeg bare sette en strek for alt. Jeg kommer alltid til å være stolt over det vi har skapt sammen, uttalte han til Rolling Stone i oktober.

Skylder på eksen

Buckingham har også gått ut i mediene og sagt at det er bandvokalist Stevie Nicks (70), som han var kjæreste med på 70-tallet, som sørget for å få ham sparket. Han har hevdet at hun etter en disputt med ham, ga de andre et ultimatum: Henne eller ham.

Dette fastholdt han i lørdagens TV-intervju.

– For meg virker det som om hun bare var ute etter noe å ta meg for.

Nicks har ikke kommentert påstanden offentlig.

Det halvt britiske og halvt amerikanske bandet har holdt på siden 1967. De er med sine 100 millioner solgte album et av verdens mestselgende band.

Stevie Nicks og Lindsey Buckingham kom begge med på laget i 1975.

Norgesvenner

Fleetwood Mac opptrådte i Oslo flere ganger på slutten av 60-tallet, men da med en ganske annen besetning. Siste gang Fleetwood Mac spilte i Norge, var i 2013. Da ga VG konserten terningkast 4, under tittelen «Nesten hel-macs» .

Trommis Mick Fleetwood, som egentlig heter Michael John Kells Fleetwood, bodde faktisk i Norge i tre år da han var barn.

– Jeg gjør det dessverre ikke lenger, men den gang snakket jeg flytende norsk, fortalte Mick Fleetwood i et intervju med NRK for noen år siden.

Det var Mick Fleetwood som sammen med gitarist Peter Green og bassist John McVie startet bandet for 51 år siden. Siden den gang har bandet hatt flere medlemmer, som har kommet og gått. Fleetwood og McVie er fremdeles med fra orginalbesetningen.

Rockebandet har høstet en rekke Grammy-trofeer opp gjennom årene og har fått plass i det prestisjetunge Rock & Roll Hall of Fame.