POPPRINSESSE: Miley Cyrus, her på Grammy Awards i Los Angeles i februar. Foto: CARLO ALLEGRI / REUTERS

Miley Cyrus saksøkt for to milliarder kroner

Publisert: 15.03.18 14:21

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-03-15T13:21:34Z

En annen låtskriver hevder at Miley Cyrus’ hitlåt «We Can’t Stop» er plagiat.

Michael «Flourgon» May (48) fra Jamaica gikk tirsdag denne uken rettens vei med krav om at den amerikanske popstjernen (25) blar opp svimlende summer – over to milliarder kroner – for det han mener er låttyveri.

May påstår at halvparten av «We Can’t Stop» nærmest er en kopi av hans 30 år gamle «We Run Things», melder Reuters.

Saksøker hevder at «We Run Things» har vært en favoritt for raggae-elskere verden over siden den toppet listene på Jamaica i 1988, og at likhetene mellom låtene er åpenbar.

Miley Cyrus ’ låt lå på andreplass på den amerikanske Billboard-listen Hot 100 da den ble utgitt i 2013. Hun satte også strømmerekord etter lanseringen. 25-åringen er oppgitt som én av flere låtskrivere bak hiten.

May skriver i søksmålet at Cyrus’ låt kan takke hans «unike, kreative og originale preg» for at låten ble så populær.

I tillegg til det økonomiske kravet vil saksøker at all videre distribusjon og salg av «We Can’t Stop» stanses.

Hverken Cyrus eller plateselskapet RCA Records har kommentert striden.