BYGGEKLARE: Bjøro Håland og managerkona Liv Håland, her under et intervju med VG i fjor. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Bjøro Håland i nabokrangel

Publisert: 07.03.18 08:59

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-03-07T07:59:16Z

Ti år etter at countrystjernen Bjøro Håland (74) og kona solgte en tomt til et annet ektepar, er det oppstått en betent situasjon.

Striden dreier seg rundt Bjøro Hålands store eiendom i Randesund i Kristiansand, skriver Fædrelandsvennen .

Håland og kona Liv Håland ønsker nemlig nå å skille ut enda en tomt og sette opp en enebolig med to etasjer.

Det får et naboektepar til å se rødt. Siden de kjøpte tomt av Håland for snart ti år siden og bygget sin egen bolig, har de hatt fritt utsyn fra huset ned til Fidjekilen.

I en naboprotest til kommunen klager nå ekteparet på at Hålands planlagte bygg på den nye utskilte tomten vil begrense store deler av sjøutsikten:

« (...) noe som igjen vil være verdiforringende for vår eiendom », skriver de i klagen ifølge Fædrelandsvennen .

Liv Håland, som fungerer som ektemannens manager og uttaler seg på begges vegne, sier til avisen at selv om naboene taper noe av den utsikten de har i dag, mener hun det vil være fint å bygge.

– Det skal jo bygges en haug med hus på andre siden her også, sier hun.

By- og miljøutvalget skal på befaring i neste uke før de behandler Hålands byggesøknad.

Fædrelandsvennen skriver at Plan- og bygningssjefen samt Fylkesmannen og Parkvesenet anbefaler avslag med begrunnelse i at den planlagte boligen vil privatisere et område rundt sjøen som bør være åpent for folket.

Avisen skriver for øvrig at det ikke er første gang Håland-ekteparet er i tomtestrid. For ni år siden mente de seg forskjellsbehandlet da en annen nabo fikk sette opp en ekstra tomannsbolig på sin strandeiendom, mens de selv hadde fått avslag om to frittstående boliger utenfor byggegrensen mot sjøen.

Den nye tomten Håland ønsker å skille ut, ligger også utenfor byggegrensen.

VG har ikke lykkes i å få en kommentar fra hverken Håland eller naboparet.

Bjøro Håland markerte i fjor at det var 50 år siden han startet karrieren som artist. Han kan skilte med et platesalg på om lag fire millioner eksemplarer, hovedsakelig i USA. Som 17-åring flyttet Håland nemlig over Atlanteren, hvor han livnærte seg som håndverker, med alt fra gulvlegging til bygging av høye skyskrapere. På si opptrådte han på barer og rodeo-show.

Det var i Brooklyn på midten av 60-tallet at Håland møtte Liv, som nå har vært hans livsledsager gjennom mer enn 50 år. De har to barn og tre barnebarn.

I et intervju med VG for ganske nøyaktig ett år siden, røpet 74-åringen blant annet at han mislikte sin største hit «I Love Norwegian Country».