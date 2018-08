SOLGT: Tim Bergling, kjent som DJ-en, produsenten og artisten Avicii, her på et bilde han delte fra et fjell i Sør-Afrika i januar. Foto: SOCIAL MEDIA / REUTERS

Aviciis luksushjem i Los Angeles solgt for 140 millioner

Den avdøde stjernens hjem i Hollywood Hills ble solgt for 17,5 millioner dollar uten å bli lagt på markedet.

Ifølge Los Angeles Times ’ kilder ble huset på 650 kvadratmeter solgt uten å være lagt på markedet. Huset Tim Bergling skal ha kjøpt for 15,55 millioner dollar for fem år siden, ble ifølge avisen solgt for 17,5 millioner, eller rundt 142 millioner kroner.

Villaen i Bird Streets-nabolaget ble bygget i 2008 og har seks soverom, sju bad og glassvegger, og skal ha svært god utsikt over Los Angeles . Ifølge LA Times er det preget av åpne løsninger med skyvedører. Huset skal også ha et evighets-basseng, SPA og bålplass. Hele andre etasje skal være omgitt av verandaer.

Avicii ble funnet død i Oman 20. april i år , bare 28 år gammel, og familien har i ettertid vært åpen om at artisten ikke orket å leve lenger .

For bare to uker siden vant Avicii pris for Årets låt i den svenske Spellemann-utdelingen, Rockbjörnen, og faren Klas Bergling tok imot prisen og takket for støtten familien hadde fått.