Alexander Rybak har sine røtter i klassisk musikk, men har utvidet paletten mer og mer i karrieren. Lørdag er han pauseinnslag i «Virtuos» som er en solistkonkurranse for klassiske solister under 20 år.

Alexander Rybak gjorde opprør mot klassisk musikk

Publisert: 07.04.18 12:39

Vårt Eurovision-håp i mai hadde neppe vært der han er i dag uten ungdomsopprøret mot klassisk musikk.

Lørdag kveld er årets vinner av Melodi Grand Prix, Alexander Rybak (31), pauseinnslag i NRKs «Virtuos» som kan betegnes som et Grand Prix for unge solisttalenter innen klassisk musikk. Og selv om Rybak sier han er 100% klassisk i hjertet - det var tross alt der han startet - er han kjent for å mikse allehånde stilarter utenom det klassisk inn i musikken sin.

– De fleste får en rebelltid rundt 14-15-årsalderen. Min rebelltid var at jeg sa til mamma at; vet du hva, mamma? Jeg kan godt øve litt mer, men akkurat nå vil jeg spille litt jazz også. Det aksepterte de. Mamma og pappa så at jeg hadde et talent, men ville ikke ha et suksessbarn innen klassisk musikk, koste hva det koste ville, forteller Rybak.

Foreldrene hans er både hans beste støttespillere og kritikere.

– Særlig mamma kan være litt sånn når jeg forteller om et nytt prosjekt at hun sier; hm, kan du ikke tenke litt nøyere gjennom dette? Det er hardt der og da, men stemmer som regel. Derfor var det ekstra deilig at hun ga tommelen opp for «That's How You Write A Song», sier han.

Til den tv-sendte «Virtuos» har Alexander Rybak spesialkomponert et stykke som har fått navnet «Jealous». Det blir altså ikke et gjenhør med Eurovision-bidraget foreløpig.

– Jeg ble spurt om å fremføre «That's How You Write A Song», men jeg synes ikke den passet der. Jeg liker å skreddersy musikalnumre for anledningen. Slik var det jo også med Melodi Grand Prix-låta - den falt helt på plass når den fikk det rette MGP-preget på scenen. Derfor har jeg skrevet låta «Jealous» til «Virtuos» og er så heldig å få leke litt med Kringkastingsorkesteret (KORK). Lekemodus er liksom mitt slogan for i år, sånn sett har stjernene virkelig falt på plass. Det handler om å leke med ideer, oppmuntre hverandre og ha det gøy.

Gøy blir det også å opptre blant unge klassiske talenter, synes han. «Virtuos» er en konkurranse for solister under 20 år, en aldersgruppe som Alexander Rybak selv har jobbet med i mange år.

– Jeg har holdt mellom 40 og 50 seminarer bare i Norge og det har vært en kjempesuksess. Jeg prøver å vise dem noen triks, litt koreografi og kanskje utfordre dem til å utforske ulike sjangre. Og det er enormt med ungt talent i dette landet, samtidig som Norge også har veldig mange som er dyktige til å ivareta disse talentene, mener han.

Denne uka ble det også klart at «That’s How You Write A Song» skal aller først ut i andre semifinale under årets Eurovision Song Contest i Lisboa den 10. mai.

– I finalen er det nok ikke gunstig å være først ut, men i semifinalen tenker jeg bare at det er supert å få anledning til å pangåpne showet, sier Alexander Rybak.

– Jeg lukket showet i Oslo Spektrum og skal åpne det i Lisboa. Det synes jeg er kult.