Sandra Lyng: - Jeg er gravid!

Publisert: 23.04.18 15:56 Oppdatert: 23.04.18 16:11

MUSIKK 2018-04-23T13:56:30Z

Den 30 år gamle artisten blir mor for første gang i midten av november.

– Akkurat nå er livet veldig fint, sier Sandra Lyng til VG.

Hun har valgt å dele gladnyheten ettersom det begynner å bli vanskelig å skjule at magen vokser.

– Jeg valgte å dele det nå fordi det er vanskelig å finne unnskyldninger for hvorfor jeg har blitt større, det vises veldig godt, og jeg har begynt å få en del rare blikk, forteller hun.

Sandra Lyng og hennes partner Lasse Joachim Langerud hadde kjent hverandre i flere år før de flyttet sammen i 2016. Hun forteller at det gode og stabile forholdet til kjæresten betyr mye for at hun nå blir mor.

– Jeg har alltid hatt lyst til å ha barn, men ville vente til det føltes riktig, til vi hadde et hjem til barnet og alt var på stell. Det føler jeg det er nå. Jeg har ikke vært klar for barn før nå, sier hun.

– Vet dere kjønnet på barnet?

– Nei, men vi skal til ultralyd neste uke, og jeg har litt lyst til å vite det. Da halverer vi iallfall antall mulige navn på barnet. Jeg gleder meg uansett veldig til å møte det, sier Sandra Lyng.

Hun forteller at hun kommer til å oppdatere sin egen YouTube-kanal hver søndag i tiden frem mot fødselen. Det er også her hun publiserer en rørende video med nyheten om at hun er gravid. Denne kan du se et klipp av øverst i saken.

Der kan du også se hvordan hennes mor, stefar og lillesøster reagerer på nyheten.

– Egentlig tror jeg de har venta på det en stund, men de ble sjokka og helt satt ut likevel. Jeg synes det er bare koselig å vise reaksjonene deres videre, sier hun.

Sandra Lyng presenterte seg første gang for norsk offentlighet gjennom fjerdeplassen i «Idol» i 2004. Siden har hun gitt ut en rekke låter med solid publikumstekke, senest i november i fjor, OnklP-samarbeidet «Fall».

Hun forteller at hun kommer til å bruke mye tid i studio resten av året før barnet kommer og det naturlig nok blir en liten pause fra musikk-karrieren.

– Det er for tidlig å si noe om hva det er - akkurat nå er alt bare så stort og nytt og overveldende, sier den vordende mor.