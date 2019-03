PAR I HJERTER: Jennifer Lopez og Alex Rodriguez på Oscar-utdelingen 24. februar. Foto: DANNY MOLOSHOK /REUTERS

J Lo og A-Rod er forlovet

Jennifer Lopez og Alex Rodriguez har forlovet seg. Det deler de begge på Instagram.

Natt til søndag norsk tid la både artisten og baseballstjernen ut et bilde av en hånd med en stor ring, foran noe som ser ut som et bål. I stedet for tekst, har Lopez bare skrevet en rad med hjerter.

Rodriguez har delt samme bilde, og skrevet «Hun sa ja» med et hjerte bak. Til sammen har paret over 90 millioner følgere på det sosiale mediet.

Nyheten fikk CNN til å formulere ingressen «Jenny from the block got a rock».

Paret har ifølge TMZ vært kjærester i rundt to år. A-Rod var tidligere gift med Cynthia Scurtis fra 2002 til 2008, og de har to barn sammen.

FAMILIE: Tre av J Lo og A-Rods fire barn på fest i Las Vegas i september. F.v: Ella Rodriguez, Emme Maribel Muniz, Natasha Rodriguez og en gjest. Foto: JPA / AFF

J Lo har vært gift tre ganger tidligere: Med Ojani Noa fra 1997 til 1998, med Cris Judd fra 2001 til 2003 og med Marc Anthony fra 2004 til 2014. Med Anthony har hun tvillingene Max og Emme.

Lopez var også forlovet med Ben Affleck, mens Rodriguez er kjent for sitt forhold til Madonna.