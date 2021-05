STJERNENES MANN: Live Nation-sjef Michael Rapino, her sammen med Lady Gaga under lansering av filmen «A Star Is Born», som Rapino var medprodusent for. Foto: Stewart Cook/REX/REX

Kritiserer Live Nations internasjonale toppsjef for lønnsmanøver: − Særdeles umusikalsk

Direktøren i verdens største konsertselskap, som nyter godt av norske støtteordninger, fikk skryt for å si fra seg hele lønnen sin. Halvannen måned senere var han tilbake på lønningslisten. Norske aktører rister på hodet av pengebruken.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

– Det er ikke ofte jeg bruker frasen, men her er det absolutt på sin plass å si at dette er særdeles umusikalsk av Live Nation, sier Hans Ole Rian, forbundsleder i musikernes fellesorganisasjon og LO-forbund Creo.

Det vakte oppsikt i bransjen våren 2020 da det ble kjent at toppsjefen i Live Nation Entertainment, Michael Rapino, sa fra seg sin årslønn på 25 millioner kroner.

I dokumenter til det amerikanske kredittilsynet SEC i fjor vår stod det at Rapinos lønnsreduksjon ville vare fra 16. april 2020 og frem til selskapets styre fant omstendighetene riktige for å justere lønnen tilbake til kontraktfestet nivå.

«Det virker som om styret anså omstendighetene som riktige for gjenopprettelse av kompensasjon omtrent samtidig med at selskapet ble truffet av sin andre og tredje runde med oppsigelser og permitteringer, i mai og september», skriver Variety.

Millionene flyr

Musikkbransjebladet Billboard har nemlig avslørt at Rapinos lønn var tilbake allerede etter halvannen måned, riktignok halvert. Den ble justert ned til 40 prosent i september.

Med godtgjørelser for bil og privatfly inkludert endte Rapino med 15,5 millioner kroner utbetalt i 2020.

Fra og med 16. april 2021 er han tilbake på full lønn, i likhet med de øvrige i selskapet.

Som VG tidligere har omtalt, kan over 300 millioner av pandemiens utbetalte offentlige støtte til kultur i Norge havne på utenlandske hender.

Live Nations norske avdeling, Live Nation Norway AS, har så langt mottatt over 30 millioner kroner fra Kulturdepartementets kompensasjons- og stimuleringsordninger.

TJENER FETT: Michael Rapino. Foto: Nick Ut/AP

Live Nations internasjonale hovedkontor skriver til VG at Rapinos frivillige avkall på utbetaling medførte at han i 2020 endte med en reduksjon på 87 prosent i forhold til hva han fikk utbetalt i 2019, noe som også er påpekt i en lønnsredegjørelse selskapet har sendt til SEC.

Rapino tjener ofte mer på bonuser og aksjeutbytte enn han gjør på lønn.

Billboard skriver at han egentlig skulle hatt aksjeutbytte på 24 millioner kroner for 2020, og at han i 2019 mottok en bonus på 95 millioner. Han skal ikke ha fått bonus og aksjeutbytte for 2020.

I 2017 var Rapino den administrerende direktøren som tjente mest i hele California: 586 millioner det året, ifølge Associated Press.

Medlemmer sliter

Live Nation-sjefens høye prosentkutt gjør imidlertid ikke Creo-sjef Rian mildere stemt.

Han minner om at de norske kompensasjonsordningene har begrenset med midler.

– Midlene må da fordeles rettferdig og på en slik måte at de stimulerer til aktivitet og til å holde så store deler av bransjen så levende som mulig gjennom krisen, sier Rian.

– Jeg kan ikke se at et slikt formål oppfylles ved at midler går med til å betale ut lønn og styrehonorar i mangemillionersklassen.

– I hvilken grad er det rimelig å trekke en linje fra millionene Norsk Kulturråd betaler ut, til hva som foregår på toppnivå i Live Nation internasjonalt?

– Mange av Creos medlemmer sliter nå med å betale lån og regninger, flere har også måttet selge instrumenter og utstyr for å overleve økonomisk. Ved å flytte noen av de millionene som har gått til sjefslønninger i Live Nation og andre store selskaper over på de små enkeltkunstnerne, ville effekten av midlene vært mye bedre, både for alle de små enkeltkulturarbeiderne, men også for kulturbransjen som helhet.

KRITISK: Creo-leder Hans Ole Rian. Foto: Thomas Andreassen

Norsk Kulturråd, som forvalter støtteordningene, opplyser at Live Nation Norway AS har søknader om 17 millioner til behandling i skrivende stund, i tillegg til tildelingene de allerede har mottatt.

Live Nation har nytt ytterligere av ordningene gjennom andre selskaper de har eierskap i. Blant disse er festivalen Tons Of Rock, som har fått 36 millioner i kompensasjon. Live Nation eier 51 prosent av festivalen.

Videre eier de 80 prosent av bookingbyrået TimeOut Agency & Concerts, som har fått 12 millioner.

– Utnytter regjeringens naivitet

Hans Ole Rian sier at Creo gjentatte ganger har krevd at støttemottakere av regjeringens kompensasjonsmidler ikke skal kunne ta utbytte, utbetale bonuser eller betale ut «urimelig høye» lederlønninger eller styrehonorar.

– Dette viser igjen at våre bekymringer om at noen enkeltaktører ville utnytte regjeringens naivitet ikke var ubegrunnede, sier Rian.

– Det må være en grense som gjør at man ikke kan ta ut store overskudd i den situasjonen vi er i nå. Støtten skal gå til å berge folk gjennom krisen, ikke til å finansiere luksusforbruket til noen få direktører og kapitaleiere.

Kulturminister Abid Q. Raja skriver i en epost at han på det sterkeste avviser at regjeringen er naiv.

Han påpeker videre at de er forpliktet til å likebehandle norske og utenlandske aktører, ifølge EØS-reglene for statsstøtte.

Raja tror også at de utenlandske eiernes investeringer i Norge er en garanti for at de vil fortsette med det – og at kompensasjonen er med på å sikre videre drift på norsk jord.

– Så må vi erkjenne at store deler av næringslivet, herunder kulturnæringene, er internasjonale, og da har man ingen direkte garanti for at disse «verdiene» forblir på norske hender, heter det fra Raja i eposten formidlet av Kulturdepartementet.

Aksjerekord

Live Nation er verdens største live-underholdningsselskap. Før pandemien brøt ut hadde de over ti tusen ansatte verden rundt.

Michael Rapino har vært selskapets direktør siden 2005. Underveis har 54-åringen landet store avtaler med artister som Madonna, Lady Gaga, Jay-Z og U2, og ikke minst håndtert fusjonen med billettsalg-giganten Ticketmaster i 2010.

Forbes omtaler Rapino som «den udiskutable kongen av livemusikk». Han har greid å holde optimismen rundt selskapet oppe i en tøff tid. I mars ble Live Nation-aksjer solgt til sin høyeste pris noensinne.

Selskapet har dratt i gang prosjektet Crew Nation, et fond som skal hjelpe konsertbransjens arbeidere. Ifølge Variety disponerte fondet nesten 150 millioner i mars.

Ripe i lakken

Tone Østerdal, daglig leder i interesseorganisasjonen Norske Konsertarrangører, mener at lederlønninger i krisetid alltid vil være et diskusjonstema, også i Norge.

– Men hvis jeg skulle gi et kollegaråd måtte det vel være en forsiktig påminnelse om at vi ledere lever av troverdighet og tillit. Når du har mottatt internasjonal anerkjennelse for å si fra deg lønnen din i det som er en krise for både selskapet og bransjen, burde nok både toppledelsen og styret ha tenkt den tanken helt ut, sier Østerdal.

KRITISK: Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører. Foto: NKA

Live Nation gjennomførte en rekke kostnadskutt-tiltak i 2020, og ifølge Variety berørte oppsigelser og permitteringer omtrent halvparten av de ansatte.

– Den tilsynelatende mangelen på åpenhet rundt at lønnsutbetalingene begynte å løpe igjen etter kort tid vil trolig bli stående som en ripe i omdømmelakken, mener Østerdal.

– Når det er sagt så har Rapino tatt et betydelig inntektsfall, og må i høyeste grad kunne sies å ha bidratt i en krevende situasjon, understreker hun.

Martin Nielsen, head promoter ved Live Nations norske kontor, sier at de ikke ønsker å kommentere saken.

Nye regler

En ny kompensasjonsordning for januar-juni har lenge vært etterlyst i kulturbransjen. Abid Q. Raja lover at det nå jobbes på spreng for å gjøre forskriften klar. I utkastet til den har Kulturdepartementet foreslått at kompensasjon ikke lenger skal kunne gi søker overskudd.

- I slike tilfeller vil kompensasjonen i henhold til forslaget bli avkortet, slik at resultatet blir null, sier Raja.