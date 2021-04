FIKK TROFEET: Andreas «TIX» Haukeland. Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles/NRK

TIX er Årets Spellemann 2020

Andreas Haukeland (28) tar med seg det mest ettertraktede Spellemann-trofeet for året som gikk. – I en tid hvor vi ble revet vekk fra hverandre har jeg forsøkt å samle oss, sier han.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

TIX følger dermed i fotsporene til artister som Sigrid, Alan Walker, Astrid S, Marcus & Martinus og Kygo – de siste fem vinnerne.

– Det føles selvfølgelig stort å bli sett og få anerkjennelse for det man brenner for, sier TIX til VG.

– På mange måter kjennes dette som avslutningen på ett kapittel og begynnelsen på et nytt. Jeg gleder meg til å vise dere fortsettelsen av TIX-universet.

– Hva mener du selv er dine viktigste kvaliteter som gjør deg fortjent til prisen?

– Jeg lager musikk til og for folket, og jeg anser meg selv som dyktig til å lage musikk som blir en viktig del av mange folks hverdag. I en tid hvor vi ble revet vekk fra hverandre har jeg forsøkt å samle oss.

Løfte og trøste

I likhet med fjorårsvinner Sigrid måtte TIX nøye seg med å ta imot prisen uten jublende sal foran seg.

Men Årets Spellemann var også rask med å innrette seg etter situasjonen da pandemien traff Norge for fullt i mars i fjor. Det tok under to uker fra nedstengingen til han hadde låten «Karantene» ute på markedet.

TIX mener selv at det viktigste han gjorde i 2020 var å fortsette med å gi ut musikk.

– Fokuset mitt har vært på å følge folket gjennom tiden vi var i, særlig ved at tematikken i låtene samsvarer med utviklingen i samfunnet. Jeg vil lage musikk som løfter oss når vi trenger en opptur og som trøster oss når vi sliter.

Ifølge TIX har han ikke hatt en eneste fridag siden 12. mars i fjor – for å gjøre seg selv mest mulig tilgjengelig for fansen.

– I stedet for å følge trender har jeg staket ut min egen kurs, slår han fast.

– Jeg har trosset råd og anbefalinger, og deltatt på ting som kanskje ikke alltid anses som «strategisk riktig» i musikkbransjen, som «Allsang på grensen» og Melodi Grand Prix. Det har jeg gjort nettopp fordi jeg tror det gir folk mye glede å se meg der.

Terningkast 1

Lave terningkast og hard kritikk har fulgt TIX i flere år. Hans foreløpig eneste album, fra fem år tilbake, fikk terningkast 1 av VGs anmelder.

I kjølvannet av Melodi Grand Prix fulgte en omfattende offentlig brudulje mellom TIX og Dagbladets anmelder Anders Grønneberg.

– I hvilken grad har strenge anmeldere vært til hjelp for din karriere?

– Nei, vet du hva, karrieren min er det fansen min som skal ha takken for, ikke musikkanmeldere. Men siden mange av anmeldelsene har vært så usaklige skjønte jeg tidlig at jeg ikke kunne la andre legge føringer for hvordan musikken min burde høres ut. Jeg lærte tidlig at lyden av allsang hos folket overdøver musikkanmeldelser.

Minner for livet

Og den tidlige allsangen for TIX kom fra russehits, med tekstlinjer som den etter hvert berømte «I kveld er det lov å være hore!».

– Hva tenkte du om muligheten for å bli Årets Spellemann da?

– Der og da var det største for meg at noen sang med til låtene mine i det hele tatt, så det tenkte jeg ikke på.

28-åringen mener man ikke bør undervurdere at han via russehitene har vært lydspor til unge menneskers beste tid så langt i livet

– Dette er minner folk tar med seg resten av livet. Senere har musikken min utviklet seg til å nå ut bredere enn bare russetiden, men formålet med musikken forblir det samme: Å få folk til å føle seg bra. Det tror jeg folk setter pris på.

TIX har i flere intervjuer fortalt om psykiske problemer og en fortid som mobbeoffer.

– Er det noen spesiell episode fra fortiden du kan trekke frem nå, hvor det hadde vært fint å vite hvordan det skulle gå med deg i fremtiden?

– Det er mange av dem ... Men jeg har alltid visst hvordan det skulle gå i fremtiden.