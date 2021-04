GIRL IN RED: Marie Ulven fortsetter ferden mot stjernene. Foto: Terje Bringedal, VG

Ukens låter uke 15: Kygo, Musti og Girl in Red

Louien serverer en av årets fineste ballader, mens Sir Mick Jagger gir lockdown et elendig rykte: Dette er noen av ukens viktigste låter.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

Girl in Red – «You Stupid Bitch»

Det internasjonale indiefenomenet Girl In Red ruller videre – denne uken med den konfrontative og klokkeklare beskjeden «you stupid bitch, can’t you see/ the perfect one for you is me». Melodien er kontant og muligens i overkant enkel, i det minste sammenlignet med hva Marie Ulven har vist seg kapabel til tidligere. Men som sonisk proviant for turen i vårsola er ikke denne nittitallsdunstende poprockeren det teiteste du kan pakke med deg.

Kygo – «Gone Are the Days (feat. James Gillespie)»

Spørsmålet begynner å presse seg fram: Hvor finner egentlig Kygo alle disse ansikts- og personlighetsløse gjestevokalistene han lener seg på, hvis fremste karatertrekk som regel er mer eller mindre irriterende diksjon? Gudene vet. Britiske James Gillespie gjør uansett ikke bergenseren noen tjeneste på denne pompøse og livløse balladen, som blir stående og stampe i en slags mismodig nostalgi som oppleves altfor generell til å berøre i noen retning.

DePresno – «Tokyo»

Bjarte dePresno Borthen, som har vært å se i NRK-serien «De neste» i det siste, serverer med «Tokyo» et svalt og storøyd reisebrev fra byen med samme navn. Han lodder ikke de helt samme emosjonelle dybdene som bysbarnet Sondre Lerche, men selve uttrykket minner likevel en smule. Denne sjarmerende bagatellen er ikke noe fullgodt substitutt for ferie, men den lokker i alle fall fram reiselysten. Om dePresno skal få et pluss eller minus for referansen til «Lost in Translation», får være opp til den enkelte lytteren.

Louien & Mikhael Paskalev – «Deep Within»

Live Miranda Solberg – også kjent som Louien – har ligget og vaket under vannskorpa i den norske musikkoffentligheten i en god stund nå. I en mer rettferdig verden ville hun vært en av våre største artister. Hør bare på den nydelige, meditative folk-perlen «Deep Within», der hun får drahjelp av Mikhael Paskalevs nærmest vektløse harmonier. Men stjernen er Louien selv, som bærer den flotte melodien med forbilledlig uaffektert vokalkunst.

Musti – «Mimi»

Den fremadstormende og Spellemann-aktuelle Tøyen-rapperen Ugbad Mustafa Yusuf Noor feirer våren med en livsbejaende og fin hyllest til sin mor. Med en spilletid på to minutter og tolv sekunder har hun ikke den store boltreplassen, og det er noe litt uferdig med låten rent helhetlig. Men «Mimi» er likevel en solid påminnelse om at Musti etter all sannsynlighet vil prege norsk pop i årene som kommer.

Skaar – «You (feat. Emelie Hollow)»

Hilde Skaar er i dag ute med det rolige og pianotunge albumet «Waiting», der blant andre Emelie Hollow bidrar. Det er mye fint ved «You», ikke minst de velskrudde vokalklyngene som driver duetten videre. Men det musikalske uttrykket ligger faretruende tett opptil «rørende» motivasjonsvideoer på Facebook – ja, det er en egen sjanger – og SKAAR kan med fordel drysse en smule mer sand inn i maskineriet enn dette.

Mick Jagger & Dave Grohl – «Easy Sleazy»

Oi. Hvem ante at rocken kunne besitte denne typen injurierende kraft i 2021? «Easy Sleazy» er Mick Jagger på sitt mest gampete og hjelpeløse, med den evig positive rockeonkelen Dave Grohl glisende bak bass, gitar og trommer. Resultatet er en prøvelse. Et ørlite pluss i margen kunne blitt anført for et småfengende refreng, men teksten er og blir en fornærmelse – enten den tar for seg Micks «kamp» i koronatider («I’ll have another drink/ then I’ll clean the kitchen sink») eller sneier innom langt mørkere territorier («Shooting the vaccine/ Bill Gates is in my bloodstream»).

Låten er foreløpig ikke tilgjengelig i Spotify, men du finner den på nettet – på eget ansvar.