NORGES HÅP: I kveld skal det avgjøres om TIX har klart å sjarmere Europa med «Fallen Angel», ikke bare Norge. Foto: Heiko Junge

Eurovision-sangene: Dette er VGs dom

Slik vurderte VG de 26 bidragene i årets Eurovision-finale.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

TIX endte som nummer 18 i årets finale, mens Italia stakk av med seieren.

Etter at de første nasjonene hadde gått på scenen, la Haukeland ut et Instagram-innlegg der han skrev om budskapet i sangen. Han skrev også at han kommer til å ta av seg brillene under fremføringen, noe som han skriver at fører til at han mister kontrollen over musklene i ansiktet.

les også Historien om TIX: – Nervøs for at ticsene skal bli for ille

VGs anmelder Tor Martin Bøe vurderte alle de 26 bidragene. Dette er hans dom: