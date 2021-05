POPKOMET: Amerikanske Olivia Rodrigo, her under Brit Awards i London tidligere denne måneden. Foto: ©John Marshall / Reuters

Olivia Rodrigo utklasser alle

Olivia Rodrigo (18) er den yngste soloartisten noensinne som topper både singellisten og albumlisten i England samtidig.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det melder BBC og sikter til at popstjernen føk rett til topps med debutalbumet «Sour» i helgen – og i tillegg med låten «Good 4 U».

Sist gang noen gjorde det i England, var i 2015, da Sam Smith (nå 29) toppet med både albumet «The Lonely Hour» og låten «Lay Me Down». Rodrigo er altså den yngste artisten som alene kan skilte med samme bragd.

Rodrigo setter også både salgsrekord og strømmerekord for årsbeste så langt, melder BBC.

Også i Norge figurerer både «Good 4 U» og «Sour» på topp uken etter lansering, henholdsvis på VG-lista Topp 20 og Topp 40. Låten troner også øverst på Spotifys Top Songs Global og Top Songs Norway.

VGs anmelder belønnet den amerikanske stjernens debutalbum med en femmer på terningen.

Stolt

«Tusen takk til alle som har lyttet til SOUR. Dette har virkelig vært den kuleste uken i hele mitt liv. Så, så så takknemlig», meldte Rodrigo til sine 10,7 millioner følgere på Instagram for to dager siden.

Den ferske triumfen kommer få dager etter at Rodrigo sikret seg sin andre listetopp på Billboard-listen i hjemlandet USA. «Good 4 U» fikset biffen bare måneder etter at 18-åringens første hitbombe, debutlåten «Drivers License», gjorde det samme.

Billboard har ennå ikke oppdatert sin liste over de albumene som topper etter forrige uke, men på Instastory melder artisten selv at hun ligger på topp også der.

Rodrigo har hatt en eventyrlig suksess siden hun slapp debutlåten i januar. 18-åringen er i disse dager også aktuell i sesong to av TV-serien «High School Musical: The Musical: The Series» på Disney+.