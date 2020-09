POPYNDLING: Kelly Clarkson, her avbildet i Los Angeles i fjor. Foto: Rebecca Cabage / Invision

Kelly Clarkson om bruddet: – Så det ikke komme

Popstjernen Kelly Clarkson (38) innrømmer at det er tunge tider.

Nyheten om at den tidligere «American Idol»-vinneren og ektemannen Brandon Blackstock (43) skal skilles, ble kjent i juni. Da hadde Clarkson nettopp sendt inn skilsmissesøknaden til retten i Los Angeles.

Med det var syv års ekteskap ved veis ende.

Bruddet skal ifølge E! Online ha slått ned som en bombe i parets nære krets.

Årsaken til at de to går hver til sitt, er ikke utbrodert i offentligheten. Clarkson kommenterte imidlertid sin nye livssituasjon da hun mandag hadde premiere på «The Kelly Clarkson Show» på NBC etter et halvt års pause.

– 2020 har brakt store forandringer, også når det gjelder mitt privatliv. Jeg så det definitivt ikke komme, ikke noe som helst av det som kom, forklarte hun til sine virtuelle gjester, ifølge E! Online.

På grunn av coronapandemien er det ikke tillatt med publikum i salen.

– Det jeg står i akkurat nå, er vanskelig, fordi det involverer flere enn bare mitt eget hjerte. Det angår mange små hjerter. Vi har fire barn, uttalte Clarkson.

OVER: Brandon Blackstock og Kelly Clarkson på en prisgalla i Los Angeles i januar i år. Foto: © OConnor / AFF-USA.com / AFF

Popartisten, også kjent som dommer i «The Voice», har en datter på fem og en sønn på fire år med manager-ektemannen. Han har i tillegg to barn fra et tidligere ekteskap.

Clarkson fortsatte med å forklare at «skilsmisse aldri er enkelt». Både hun og Blackstock kommer selv fra oppløste hjem, så det er viktig for dem å sette barnas beste først.

Clarkson er normalt åpen om privatlivet, men i den fasen hun nå befinner seg, mener hun at det er viktig å skjerme de nærmeste. Selv finner hun trøst i å skrive nye låter.

– Så selv om jeg nok ikke kommer til å snakke så mye om dette, så vil dere nok få det musikalsk etter hvert.

Blackstock, som for øvrig er stesønnen til countryartisten Reba McEntire (65), har fungert som manager for Clarkson etter giftermålet i 2013. Før den tid var det Blackstocks far, Narvel Blackstock (64), som var manager for popsangeren.

Hvem som nå skal fylle den rollen, er ikke kjent.

Clarkson ble superstjerne verden over da hun vant den aller første «American Idol» i 2003. Hun ble imidlertid slått av norske Kurt Nilsen under «World Idol» året etter.

Publisert: 22.09.20 kl. 13:26

