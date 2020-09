ALENE: Øystein Dolmen kan se tilbake på 50 år med Knutsen & Ludvigsen, ti år etter at makkeren Ludvigsen - Gustav Lorentzen - døde. Fredag har den andre animasjonsfilmen om de to små fyrene som bor i en tunnel premiere - da blir Dolmen neppe alene i landets kinoseter. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Øystein Dolmen: – Det nære vennskapet måtte vike

Knutsen mistet Ludvigsen for ti år siden, men for Øystein Dolmen (73) er Gustav Lorentzen sterkt til stede likevel.

Nå nettopp

– Jeg ikke bare tenker mye på han, men når jeg sitter utover natta og flirer og skriver, så kommer Ludvigsen-replikkene over skulderen min helt automatisk, sier Dolmen til VG.

De nattlige skriveriene denne gangen handler om manuset til den andre animasjonsfilmen om hele Norges musikk-radarpar. «Knutsen & Ludvigsen 2 - Det store dyret» har premiere den 25.september. Som alltid etter at Gustav Lorentzen gikk bort, melder han seg til tjeneste når det er snakk om nye Knutsen & Ludvigsen-eventyr.

les også Gustav Lorentzen er død

– Jeg sitter altså der og turnerer en dialog med Gustav ti år etter at han døde. Det er nesten litt rart, men vi levde jo sammen i så mange år at jeg uvilkårlig vet hva Ludvigsen hadde sagt i den og den situasjonen. Gustav er fremdeles 50 prosent av Knutsen & Ludvigsen, og har alltid vært det. Jeg er ikke alene som jobber videre med dette, sier han.

Manuset til en film om Knutsen & Ludvigsen har en lang forhistorie - det ble faktisk skrevet allerede i 1986.

– Den gangen skulle pedagoger og psykologer godkjenne alt mulig - det var et helvete å komme seg forbi. Så det ble til slutt lagt i en skuff og tatt frem igjen i 2010, forteller Dolmen.

Ikke bare er paret aktuelle på kino igjen i slutten av måneden. I år er det 50 år siden to lett anarkistisk anlagte og fantasirike tenåringer møtte hverandre på ungdomsskolen.

JUBILEUM: I 2000 hadde Knutsen & Ludvigsen 30-årsjubileum som de markerte med daglige sommershow foran sin egen tunnel i fornøyelsesparken Tusenfryd utenfor Oslo. Foto: Thomas Bjørnflaten

- Det første møtet vårt var blodig og meget fysisk - på kurvballbanen som motstandere og konkurrenter, flirer Dolmen.

– Senere skulle Gustav ta over for meg som redaktør for skoleavisa, og han spurte om jeg ville bidra med tegninger. Allerede etter den første utgaven ble han innkalt til rektors kontor, og Gustav strente stolt av gårde. Det eneste jeg hørte der inne, var «TISSPOTTEDO FRA ENDE TIL ANNEN!». Rektor var rasende - ikke over stoffet, men over tegningene mine. Og jeg må nok si at de kanskje var litt utagerende. Jeg pleier å kalle den tiden for min Bjarne Melgaard-periode, humrer han.

les også Brungot klar for «Knutsen og Ludvigsen»: Ville ha «ku i tunnelen» i eget bryllup

Øystein Dolmen forteller at makkeren Lorentzen mente at han hadde kommet på navnene deres i et deliriumsanfall av støv og gress og alt mulig - Dolmen jobbet nemlig også i Parkvesenet den gangen.

- Men det er nok mer riktig at den kom til i en drøm. Da jeg våknet en morgen, lå navnene der. Knutsen & Ludvigsen, sier Dolmen.

Gustav Lorentzen sa umiddelbart at han ville være Ludvigsen.

– Da ble jeg nesten litt skuffet. Knutsen er jo bare et kjøkkenbenknavn som man tar når man ikke har fantasi til noe bedre. Men i ettertid fortalte min farfar at min oldefar, på en liten tur ut av byen for å bedekke noen på bygda, brukte fem minutter på å starte Ludvigsen-slekta. Så kanskje er det greit at det ble slik, flirer han, før den neste røverhistorien tar den første:

les også Anne Grete Preus : Gir stemme til filmskurk

– Men jeg ble bytta om ved fødselen, så jeg har faktisk hett Øystein Ludvigsen i et helt døgn. Mor kunne ikke forstå at sønnen med den blankpolerte issen som hun hadde født, plutselig hadde fått svarte krøller. Det beste med historien er at jeg faktisk gikk i samme klasse som den rette Øystein Ludvigsen på ungdomsskolen. Jeg pleide å erte ham ved å minne han på at jeg har ligget ved brystene hennes et helt døgn før jeg kom tilbake til min egen mor. Det likte han dårlig...

DEN VERSTE PLATA: I 1996 kom tunnelfyrene Knutsen & Ludvigsen ut med sine beste låter. Året etter kontret de med sine verste på «Knutsen & Ludvigsens værste» og tok med grevlingen for å posere utenfor tunnelåpningen til Romeriksporten. Foto: Knut Erik Knudsen

I 16 hektiske år, frem til 1986, var Knutsen & Ludvigsen folkehelter for norske barn i alle aldre. Så ble det brått slutt.

– Det var nok Gustav som fant ut at han ville prøve seg litt på egen hånd, vi hadde jo lent oss til hverandre i alle år, så man kan forstå det. Men jeg syntes det var veldig synd, fordi vi kom rett fra «Juba Juba»-suksessen. Samtidig er det vanskelig å overgå en slik suksess, så det kunne ha slått begge veier. Det får vi aldri vite. Så var nok veldig mye av magien borte, mener Dolmen.

Han innrømmer at de begge kjente på litt slitasje.

– Vi hadde et samspill som var så enormt intenst, hver kveld på teatret og på turné. Alt var basert på improvisasjon med hverandre og med publikum, vi hadde aldri noe manus, og det viktigste av alt var å sette ut den andre på scenen. Så når Gustav rundlurte meg, ble jeg liggende hele natta og gruble over hva jeg skulle møte dette med neste kveld. Fra et utgangspunkt med tyve låter samt improvisasjon innimellom, var vi på et tidspunkt nede i tre låter og resten var bare tull og tøys, forteller Øystein Dolmen.

De to rare fyrene flyttet ut av tunnelen de hadde bodd i gjennom 16 år og bosatte seg i henholdsvis Bergen og Trondheim. Noen år senere, i 1995, kom de så langt borte fra hverandre at det ble Knutsen mot Ludvigsen - i rettssalen.

– Det var nok en lang utvikling fra vi startet som kompiser med fremtidsdrømmer, som så ble arbeidskolleger og reiste Norge rundt i storm og blest i en liten bil for å underholde. Det var noen traurige år i starten, det skal sies. Og på slutten hadde vi på en måte blitt konkurrenter, det nære vennskapet måtte vike, forteller Øystein Dolmen.

I 1995 ville Gustav Lorentzen gi ut konsertplate med blant annet låter av Knutsen & Ludvigsen. Duoens plateselskapssjef, Ole A. Sørlie, gikk rettens vei for å hindre Lorentzen, uten å lykkes. Dolmen var vitne i saken og hadde under rettssaken ikke ett vondt ord å si om sin gamle makker.

– Det blir gjerne rettssak når det handler om rettigheter. Ting eskalerer i offentligheten, men det var aldri snakk om et bittert brudd mellom oss to, selv om det var følelsesmessig tungt. Vi holdt kontakten også etterpå, han i Bergen og jeg i Trondheim.

les også Øystein Dolmen om tapet av vennen Gustav Lorentzen: - Som å miste en ektefelle

- Hvor mye hadde Racers innspilling av «Kan det være nødvendig (å være så sint)» å si for at dere kunne gjenoppta vennskapet?

- Det gjorde noe med oss, det gjorde det, ikke minst fordi DumDum Boys og Knutsen & Ludvigsen lenge hadde hatt en gjensidig beundring for hverandre. Og det satte vel fingeren på det som var essensen; det tok seg da virkelig ikke ut at Knutsen og Ludvigsen var uvenner. Det handlet ikke om oss, men om alle de som hadde levd med oss så lenge, inkludert DumDum Boys, sier Dolmen.

les også DumDum Boys gjenforent i natt

Fra 2004 holdt Knutsen & Ludvigsen flere bejublede comeback-konserter under forutsetning av at vennskapet deres alltid skulle ligge i bunn, og at duoen ikke ble en heltidsgeskjeft igjen.

Nye suksesser får en brå slutt i april 2010. Gustav Lorentzen faller om under et orienteringsløp i Bergen. Livet står ikke til å redde. Lorentzen blir bare 62 år gammel.

JUBA JUBALONG: I 2008 inviterte Knutsen & Ludvigsen til stor jubileumskonsert 25 år etter utgivelsen av deres største suksess, «Juba Juba». Foto: Kristian Helgesen

- Det kom så veldig brått. Jeg klarte ikke å ta det innover meg i det hele tatt. Jeg måtte trekke meg litt unna for å kunne være den private Øystein, ikke den offentlige personen Knutsen som sørger over vennen sin. Men all omtanken og medfølelsen jeg fikk i den perioden var formidabel, helt fantastisk.

- Hva savner du mest med Gustav?

- Jeg savner mye, men kanskje aller mest å stå på scenen sammen med ham - det var bare så uforutsigbart, intenst og jækla artig! Da han gikk bort, hadde vi begynt å prate om en mer intim turné, etter at vi hadde reist rundt med rockeband på store festivaler og sånn. Vi savnet nærkontakten med publikum og hadde allerede plukket frem flere eldre og mer ukjente sanger som kunne passe i det formatet. Vi hadde også akkurat begynt å jobbe med den første animasjonsfilmen. Gustav skulle være med på dette løpet. Men slik ble det jo ikke.