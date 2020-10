ÅPENHJERTIG: Tom Hugo etterlyser hastetiltak for psykisk trengende. Foto: TOBIAS AASGAARDEN

Tom Hugo Hermansen mistet håpet: Nå ber han om hastehjelp for andre

Popartist Tom Hugo (41) møtte veggen da coronakrisen rammet i mars. Bare «flaks» gjorde at han fikk den hjelpen han trengte.

41-åringen er svært betenkt med tanke på alle som sliter psykisk når man nå gå inn i ny mørketid på mer enn én måte.

I en kronikk i VG forteller KEiiNO-stjernen at han snakker av egen erfaring når han vet hvor tungt møtet med det offentlige kan være når behovet for hjelp er som størst.

«Det er ikke min syke kulturbror jeg griner for. Blant oss musikere og kunstnere er det nok av stemmer som liker å bli hørt. Jeg synes derimot det blir snakket for lite om de som vurderer om livet under pandemien er for vanskelig til å leve. Det kan stå om liv. Unge liv», skriver han og fortsetter:

«Siden mars har tre bekjente av meg tatt en endelig beslutning med døden som følge. To av disse bodde i en storby der både arbeidsplass og sosial omgangskrets var stengt ned av restriksjoner».

– Hvem er det du vil nå med denne kronikken?

– Kollegiet av politikere som sitter og tar raske beslutninger. Det å begrense sosial kontakt i kommuner uten smitte, er kanskje å skyte spurv med kanon, sier Hermansen til VG.

– Så du mener restriksjonene er for strenge?

– Jeg har ingen forutsetning for å si hva som er riktig eller ikke. For å beholde vettet, må man ha tiltro. Så jeg har tiltro til at dette er velbegrunnet. Men tiltakene må underbygges av tall som viser hvorfor det er viktig, sier Hugo, som mener at politikerne ikke fanger opp alle svake grupper.

TRIO: KEiiNO På VG-lista Topp 20-showet i Oslo i fjor. F.v.Tom Hugo, Alexandra Rotan og Fred Buljo. Foto: Mattis Sandblad, VG

Hugo presiserer at det ikke er selve nedstengningen av samfunnet han kritiserer, men systemet som skal fange opp de som blir berørt av den. Alle som er ufrivillig alene, alle som har dystre tanker og angst som følge av coronakrisen.

– Selv om vi forstår at smittespredning må begrenses, synes jeg det snakkes for lite om de som ikke orker å se frem til den «julen med storfamilien», som statsministeren vil vi skal ha i bakhodet når vi går inn i en ny periode med begrensning av sosial kontakt.

Fikk depresjon

I mars mistet Kristiansandsmannen for første gang i livet troen på at «alt ordner seg». Han ble deprimert og oppsøkte fastlege.

Der fikk han beskjed om at ventetiden i den offentlige psykiatritjenesten var såpass lang at en henvisning til distriktspsykiatrisk senter (DPS) ikke ville hjelpe stort.

– Tilfeldigvis spurte legen meg om jeg hadde privat helseforsikring. Og ganske spontant hadde jeg tegnet en sånn året før. Det viste seg at psykologhjelp var inkludert i den. Sånn sett var det bare flaks at jeg fikk hjelp raskt, sier Hermansen, som i dag føler seg mye bedre.

Ulik dugnadsbyrde

Men han kjenner mange som ikke er like godt stilt.

– Byrden av den nasjonale dugnaden bæres fremdeles ikke likt i runde to. Det som er et lite offer for noen, er selve livsgrunnlaget for andre. Rask psykisk hjelp må ikke bare være forbeholdt de heldige som har penger eller privat helseforsikring.

I januar i år skrev VG om at ventetiden i psykisk helsevern i snitt er 47 dager for voksne og 50 dager for barn og unge.

– Vi må øke fokuset på psykisk helse. Det haster, sier Hugo.

– Ikke bare for dem som står på kanten av stupet, men også for dem som strever, men er redd for å ta andres plass i den lange køen. Det er ikke mangel på psykologer, men mangel på hjemler i det offentlige.

Fakta: Ventetid Ventetiden er tiden du står på venteliste fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet.

I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene er målsettingen for gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse for barn og unge endret fra 50 dager innen 2021, til under 40 dager i 2019.

Ventetiden viser tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten for pasienter som har fått henvisningen vurdert. ​

Går det for lang tid fra man er henvist til helsehjelpen starter, kan det føre til at helsetilstanden og prognosen forverres.

Derfor er det er et mål å redusere ventetid og ha god oversikt over ventetider. (Kilder: Folkehelseinstituttet og Norsk Pasientregister) Vis mer

– Nytter å be om hjelp

Maria Jahrmann Bjerke (H), Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, sier til VG sier at nedstengningen i mars førte til at mange i en periode fikk redusert tjenestetilbud.

– Helsedirektoratet har derfor fått i oppdrag å sikre at hensynet til ulike utsatte grupper ivaretas ved en eventuell ny nedstengning, sier hun.

Bjerke sier de også forventet en økning i ventetidene for psykisk helsehjelp under corona-krisen.

– Heldigvis ser vi at prioriterte grupper som mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk, ikke opplever økt ventetid som følge av pandemien, sier hun.

Hun synes det er oppriktig trist å høre historien til Hermansen.

– Men vi skal være forsiktige med å skape et inntrykk av at det ikke nytter å be om hjelp. Det stemmer ikke.

Hun sier at mange har det veldig tøft på grunn av corona, med sosial isolasjon, permittering og tap av arbeidsplass, og at de jobber for å sikre helsetilbud til alle.

De siste syv årene har de fått på plass langt flere psykologer i kommunen.

– Men det er fortsatt mangel, og dette jobber vi med.

Bjerke legger til at noen iblant må vente på å få hjelp, for at de som har størst behov skal få det først.

– Utenfor min kontroll

Hugo har gjennom de siste 15 årene skapt sin egen arbeidsplass som låtskriver og artist. I fjor kom han endelig opp på et nivå som var bærekraftig. Livet var godt.

– Men å holde konserter for mange mennesker, er ikke forenlig med en pandemi. Plutselig var alt utenfor min kontroll, og jeg mistet troen på at jeg kunne klare det. Matlysten forsvant, jeg slet med å sove og fikk humørsvingninger, forklarer Hugo.

Det økonomiske var ikke det verste. Suksessen med MGP-låten «Spirit In The Sky» i fjor sørget for et godt år i 2019. Men fremtiden føltes plutselig så utrygg.

– Kompensasjonsordninger varer bare en viss tid, og mange må se etter andre ting å gjøre. Har du spilt gitar i 20 år, og det er det du er best på, så er belastningen stor ved å måtte finne en annen jobb, mener Hugo.

Artisten mener at mange i samfunnet kan føle seg oversett – at deres problemer er mindre verdt.

– Men kulturministeren skal ha honnør for at det er sterk vilje til å støtte opp om kultur. Jeg vet at vi er veldig heldige som bor i Norge.

Når 41-åringen sammen med KEiiNO neste fredag gir ut låten «A Winter’s Night», om savn og ensomhet, er det med tanke på alle som har det vondt. Gruppa donerer derfor halvparten av strømmeinntektene fra låten til Mental Helses Hjelpetelefon.

Særlig tenker Hugo på alle som ikke har noen rundt seg.

– Jeg har lest om mennesker som ligger for døden og ikke får besøk av familien. Det å være alene er noe av det verste. Og særlig i julen. Da jeg gikk på en smell, hadde jeg heldigvis Alex (ektemannen, red.anm.). Det kan ikke sies mange nok ganger at alle må tenke på dem som sitter alene.

